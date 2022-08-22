Buca’da portatif havuzlara büyük ilgi

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç’ın, Yıldız ve Mustafa Kemal mahallelerinde çocuklara yaz tatili hediyesi olarak hayata geçirdiği portatif havuzlar ilgi gördü. 6 haftada toplam 7 bin 500 çocuğun yüzme öğreneceği kurslara katılan minikler, Başkan Kılıç’a teşekkür etti.

Buca Belediyesinin, dar gelirli vatandaşların çocuklarına yönelik hayata geçirdiği portatif havuzlardaki ücretsiz yüzme kursu projesi ilçede yoğun ilgi gördü. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç’ın çocuklar için hayata geçirdiği yaz projelerinden biri olan, toplam 6 haftalık süreçte binlerce çocuğa ilk kulacını attıracak olan portatif havuzlara en anlamlı teşekkür miniklerden geldi. Projenin çok güzel bir yaz tatili hediyesi olduğuna işaret eden çocuklar, teşekkür ederek önümüzdeki yıllarda da devamını istedi.

Hijyen standartlarına uygun olan 20 metrekarelik havuzlar, günde 125’er çocuğa hizmet veriyor. Uzman eğitmenlerce verilen yüzme kursları ile çocukların sosyal ve sportif beceriler kazanması amaçlanıyor. Yüzme yeteneğini keşfeden çocukların profesyonel sporculuk kariyerinin ilk aşamasını oluşturma hedefi de güden projenin, önümüzdeki yıllarda da sürdürülmesi planlanıyor.