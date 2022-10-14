Buca’da okul önlerinde emniyet sağlanıyor

İzmir’in Buca ilçesinde polis ekipleri, okul önlerinde güven ve huzuru korumak için uygulamalarını sürdürüyor. Öğrenciler de çeşitli birimlerle okul önlerinde uygulama yapan ekiplere güveni sağladığı için memnuniyetlerini dile getiriyor.

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü öncülüğündeki polis ekipleri, Buca’daki okul önlerinde emniyet ve güveni korumak için çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle asayiş ve narkotik ekipleriyle uygulamalar yapan polis, okul önlerinde şüphelendikleri araç ve yayaları durdurarak denetleme yaparken, okul çevresinde meydana gelebilecek olumsuz olayların da önüne geçiyor.

Polis ekiplerinin ilçede okul önlerinde yaptığı uygulamanın aralıksız olarak devam edeceği bildirildi.