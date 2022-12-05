Buca’da minikler "Neşeli Orman Dostları" isimli tiyatro oyunu ile eğlendi

İzmir’in Buca ilçesinde, belediye organizasyonunda gerçekleştirilen Neşeli Orman Dostları isimli müzikli çocuk tiyatrosunu izleyen minikler doyasıya eğlendi.

Buca Belediyesi, hazırladığı sanat etkinlikleri ile çocukların yüzlerini güldürmeye devam ediyor. Yaz aylarında mahallelere kurulan portatif yüzme havuzları ile çocukların sporla buluşmasını sağlayan Buca Belediyesi, soğuk kış günlerinde de sanat etkinlikleri ile miniklerin keyifli vakit geçirmesini sağlıyor. Bu çerçevede Buca Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen Neşeli Orman Dostları isimli tiyatro oyunu, Buca Belediyesi Olimpik Yüzme Havuzu Konferans Salonunda sahnelendi. Kentin dört bir yanından gelen çocuklar hınca hınç salonu doldurdu. Ücretsiz olarak gerçekleştirilen tiyatro oyunu ile minikler keyifli bir hafta sonu geçirdi.

Buca Belediyesi, çocukların sanatla buluşmasını amaçlayan bu tür etkinliklerin yıl boyu devam edeceğini bildirdi.