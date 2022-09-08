Buca’da ’kurtuluş’ paneline büyük ilgi

Buca Belediyesi İzmir’in kurtuluşunun 100’üncü yılına özel “İzmir, Kurtuluş Savaşı’nın Başladığı ve Bittiği Yer” konulu panel düzenledi.

Bucalılar Hasanağa Bahçesi’nde gerçekleştirilen “İzmir, Kurtuluş Savaşı’nın başladığı ve Bittiği Yer” panelinde buluştu. Akşam saatlerinde düzenlenen etkinliğin konuşmacıları Dokuz Eylül Üniversitesi Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hakkı Uyar ve Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fevzi Çakmak oldu. Moderatörlüğünü tarihçi ve yerel yönetimler uzmanı Mehmet Fatih Barış’ın yaptığı panelde dinleyicilere Kurtuluş Savaşı mücadelesi yeniden hatırlanarak İzmir’in Türkiye’nin bağımsızlık mücadelesindeki önemi bir kez daha vurgulandı.

Moderotör Mehmet Fatih Barış, İzmir’in kurtuluş yıl dönümünde kendilerine fırsat sağlayan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç’a teşekkür ederek başladığı konuşmasında, “İzmir’in kurtuluşu, kuruluşu, Cumhuriyeti ve Türkiye’yi, Atatürk’süz konuşmak çok büyük eksiklik hatta büyük bir haksızlık olur” dedi. “İzmir neden bu kadar önemli?” diye soran Dokuz Eylül Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanı Hakkı Uyar ise, “Bizim Türk kültür tarihinde ‘Kızıl elma’ figürü vardır, işte İzmir Kurtuluş Savaşı’nın kızıl elmasıdır” dedi. Öğretim Üyesi Fevzi Çakmak ise konuşmasında, gelecek nesillerin tarih bilincine sahip olması gerektiğini belirterek tarih eğitimine ilişkin görüşlerini paylaştı.