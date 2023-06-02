Buca’da kitap yazan öğrenciler yeni ufuklara yol açıyor

İzmir’in Buca ilçesinde ortaokul öğrencileri tarafından yazılan ’Öykü Sandığından İnciler’ adlı kitabın imza günü düzenlendi.

Buca Makbule Süleyman Alkan Ortaokulu’nda düzenlenen ve okul öğrencileri tarafından yazılan ’Öykü Sandığından İnciler’ eserinin imza günü ve resim sergisine Buca Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer ile birlikte İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş katıldı. İmza gününde açılış konuşması gerçekleştiren Okul Müdürü Berkan Çetin, Buca Makbule Süleyman Alkan Ortaokulu bünyesinde birçok etkinliğin düzenlendiğini dile getirdi.

Öykü yarışmaları düzenlendi

2018 yılında ’Ailem ve Okuyorum’ projesi ile başlatılan sürecin günümüze kadar çeşitli projelerle devam ettiğini belirten Çetin, sözlerine şu şekilde devam etti: "Buca Makbule Süleyman Alkan Ortaokulu bünyesinde, 2018 yılında ’Ailem ve Okuyorum’ projesi ile başlatılan süreç, 2020 yılında okul kütüphanesinin yenilenmesi, kitap sayılarının arttırılması ile devam etmiş, pandemi dönemi ile teknoloji bağımlılığı artan öğrencilerin sadece okuma değil, kitap yazma ile de yeni ufuklar açmasına imkan sağlaması amacıyla; 2022-2023 Eğitim Öğretim yılında, öğrenciler arasında öykü yarışması düzenlenmiştir. Seçilen 32 öykü Türkçe öğretmeni Aylin Karalar öncülüğünde; okul aile birliğinin katkılarıyla kitap haline getirilmiştir.’’

Okul Müdürü Çetin’in açılış konuşması sonrasında, etkinliği çok sayıda okul yöneticisi ve veli ziyaret etti. Etkinlikten elde edilen gelirin ise deprem bölgesinde bulunan kardeş okullara destek olarak gönderileceği belirtildi.