Buca’da kış öncesi sosyal yardım atağı

Buca Belediyesi, ihtiyaç sahibi aileler için kış ayları öncesinde sosyal yardım kampanyası başlatırken, hazırlanan yardım paketleri ailelere teslim edildi.

Buca Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, hazırladığı erzak paketlerini soğuk kış günleri öncesi Bucalılara teker teker ulaştırdı. Temel mutfak ihtiyaçlarından oluşan paketler yurttaşlara teslim edilirken, içerikleride başta dar gelirli ailelerin çocuklarının gelişimi başta olmak üzere önemli kriterler belirlenerek oluşturuldu.

Sağlıklı ve güvenli gıdaya her yurttaşın eşit bir biçimde ulaşması için hayata geçirilen projeye dair değerlendirmelerde bulunan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, rutin olarak devam edilen çalışmalara kış ayları başında ivme kazandırdıklarını belirtti.

Birlik ve dayanışma ruhunun önemine dikkat çeken Başkan Kılıç, “İhtiyaç sahibi ailelerimizi asla yalnız bırakmayacağız. Biz 500 bin kişilik kocaman bir aileyiz. Birbirimize her zaman destek olacağız” diye konuştu.