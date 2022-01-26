Buca’da kadınlar savunma sanatı öğrenecek

Toplumsal cinsiyet eşitliği yönünde projeler geliştiren Buca Belediyesi, önemli bir savunma sanatı olan wushu’yu kadınlarla buluşturacak. Kadın Aktivite Merkezinde 18 yaş ve üzeri Bucalı kadınlar için düzenlenecek kurslara, 2 Şubat Çarşamba gününe kadar başvuru yapılabilecek.

Buca ilçesindeki kadınlara sanat ve spor olanakları sunmak, özgüven oluşturacak beceriler kazandırmak için sürekli eğitimi esas alan Buca Belediyesi, toplumsal cinsiyet eşitliği yönündeki projelerine bir yenisini daha ekledi. Efeler Mahallesi’ndeki Özgecan Aslan Kadın Danışma Merkezi’nde; aile danışmanlığından psikolojik danışmanlığa, hukuksal danışmanlıktan sosyolojik farkındalık çalışmalarına kadar birçok konuda kadınların yanında olan Buca Belediyesi, Kadın Aktivite Merkezi’nde kadınlara yönelik önemli bir kurs açacak.

Merkezde açılacak ücretsiz Çin savunma sanatı wushu kursu sayesinde kadınlar, herhangi bir tehlike anında kendilerini savunmayı her açıdan öğrenecek. Kurslara 18 yaşından büyük kadınların katılabileceği ifade edilirken, kursa 2 Şubat Çarşamba gününe kadar başvurulabileceği, wushu kurslarıyla ilgili detaylı bilgi almak isteyenlerin 439 10 10 (2200-2216) numaralı telefonu arayabileceği belirtildi.