Buca’da kadının toplumdaki yeri konuşuldu

Buca Belediyesinin, Türk kadınlarının milletvekili seçme ve seçilme hakkını elde etmesinin 87. yıl dönümüne özel düzenlediği seminer büyük ilgi gördü.

Buca Belediyesi Kadın Aktivite Merkezinde düzenlenen seminerde Dokuz Eylül Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Akça Toprak Ergönen ve Avukat Özlem Altıparmak konuşmacı olarak yer aldı. Bucalıların yoğun ilgisini gören seminerde, Prof. Dr. Ergönen yaygın olarak ihlal edilen en temel insan hakkının kadınların sağlıklı yaşam hakkı olduğunu belirtti. Prof. Dr. Ergönen, “Dünya nüfusunun yarıdan fazlasını kadınlar oluşturuyor. Dünyada işlerin yarıdan fazlasını yapıyorlar. Cinsiyete dayalı ayrımcılık nedeni ile insan, yurttaş, birey olarak algılanmıyorlar. Ülkelerin eğitim ve sağlık hizmetlerinden yararlanamıyorlar. Ücretli iş, para, mülk sahibi değiller. Karar mekanizmalarında yer alamıyorlar. Dünyada her üç kadından biri hayatlarındaki erkekler tarafından fiziksel ya da cinsel yönden şiddete uğruyor. Kadınlar uğradıkları bu şiddet nedeniyle sağlıklı yaşayabilecekleri yıllarını yitiriyor” dedi. Avukat Özlem Altıparmak ise kadınların sahip olduğu hakkın seçme ve seçilme ile sınırlı olmaması, hayatlarıyla ilgili aldığı kararların hepsinde özgür olmaları gerektiğini söyledi. Bunun için toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması gerektiğini vurgulayan Altıparmak, “Erkek çocuk sahibi kadın kız çocuk sahibi kadına göre ya da evli kadın bekar kadına göre sosyal sınıf olarak daha avantajlı bir durumda oluyor. Kadın, toplumun kendisinden beklediğini gerçekleştirebildiği ölçüde hayatın içinde konumlandırılıyor” diye konuştu.