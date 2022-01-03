Buca’da istihdam bilançosu: 1 yılda 650 kişiye istihdam sağladılar

İşsizlikle mücadele konusunda çalışmalar yürüten Buca Belediyesi, kentte istihdama katkı sağladı. İşveren ile iş arayanlar arasında köprü görevi üstlenen Sarı Masa Çözüm Merkezi İstihdam Masası sayesinde, bir yılda 650 kişi iş sahibi oldu.

Buca Belediyesi, Sarı Masa Çözüm Merkezi İstihdam Masası aracılığıyla iş arayanların umudu oldu. İşveren ile iş arayanları buluşturan Sarı Masa Çözüm Merkezi İstihdam Masası, iş birliği yaptığı firma sayısını 64’ten 120’ye çıkartarak, bucakariyer.com platformunda 4 bin kişilik bir CV havuzu oluşturdu. Ulusal ve uluslararası firmalar için yüz yüze iş görüşmeleri de gerçekleştiren istihdam masası, son bir yılda 650 kişinin iş sahibi olmasını sağladı.

Buca Belediyesi Sarı Masa Çözüm Merkezi İstihdam Masası, iş ilanlarını Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç’ın, Buca Belediyesinin ve Sarı Masa Çözüm Merkezi’nin (https://www.facebook.com/bucasarimasa, https://twitter.com/bucasarimasa ve https://www.instagram.com/bucasarimasa/) resmi sosyal medya hesapları üzerinden yayınlıyor. Toplu iş görüşmelerine katılmak isteyen adaylar, belirtilen yer, gün ve saatlerde yapılan görüşmelere katılabiliyor. Ayrıca, toplu iş görüşmelerinin dışında duyurusu yapılan pozisyonlara başvuru yapmak isteyenler, belediye hizmet binasının zemin katında yer alan Sarı Masa Çözüm Merkezi İstihdam Masası’na gelip öz geçmiş doldurabildiği gibi bucakariyer.com internet adresi üzerinden firmaların açtığı iş pozisyonlarına başvurularını yapabiliyor.