Buca’da "Her Bir Kitap Yeni Bir Hayat" kampanyası

Buca Belediyesi, "Her Bir Kitap Yeni Bir Hayat" sloganıyla kitap toplama kampanyası başlattı. Kütüphane ve müzeler müdürlüğü bünyesinde toplanacak kitaplar, İzmir’in dört bir yanındaki ihtiyacı olan kütüphanelere gönderilecek.

Özellikle kırsal kesimdeki çocuklara kitaplık kurulması amacıyla Buca Belediyesi harekete geçti. Bu kapsamda belediye, kitap toplama kampanyası başlatıldı. Korona virüsü döneminde gelen talepler üzerine birçok köy okulu ile cezaevlerine kitap gönderen belediye, okunmuş kitapları ihtiyacı olan kütüphanelere kazandıracak. Kampanya kapsamında; roman, hikaye, bilim-sanat dergilerinin yanı sıra ihtiyaç sahibi öğrenciler için KPSS, TYT, AYT ve LGS sınava hazırlık kitapları da toplanacak.

Kitap bağışında bulunmak isteyen vatandaşlar, Buca Belediyesi Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğüne elden teslim yapabilecek. Ayrıntılı bilgi almak isteyenlerin ise (0232) 439 10 10-2410 numaralı telefonu arayabileceği ifade edildi.