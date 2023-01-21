Buca’da günde 5 ton hasıl yem üretimi

Sürdürülebilir kırsal kalkınma projesi ile üreticiye büyük destek veren Buca Belediyesi, hayvan yemi giderlerinde yüzde 60 tasarruf sağlayan hasıl (yeşil) yem üretimi kapasitesini günlük 5 tona çıkardı.

Buca Belediyesi, Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Programı çerçevesinde, ilçede hayvancılık faaliyetlerini geliştirmek için hasıl yem üretimine başladı. Üreticiyi kalkındıran proje büyük ilgi görürken belediye, köyler bölgesinde 24 metrekarelik alanda başladığı hasıl yem üretiminde yeni yatırım kararı aldı.

Yaptıkları yatırım sayesinde günlük hasıl yem üretim kapasitesini 5 tona çıkarttıklarını belirten Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, “İlçemizde hayvancılığın talihini değiştiriyoruz. Hasıl yem üretimini iyi tarım teknolojileri kullanarak, iklim koşullarına bağlı olmaksızın topraksız tarımla yapıyoruz. Geçtiğimiz 1,5 yıl içinde çiftçilerimize 84 ton yem desteği verdik. Ücretsiz olarak dağıttığımız hasıl yem sayesinde, hayvan yetiştiriciliğindeki giderlerin yüzde 80’lik bölümünü oluşturan yem giderlerinde yüzde 60’a varan oranlarda tasarruf sağlanıyor. Ayrıca hayvanlarda süt artışı ve beside artış oluyor” dedi.