Buca’da gençlerin sınav sürecine tam destek

Anaokulundan üniversiteye kadar gençlerin eğitim sürecine destek olan Buca Belediyesi, Dijital Dershane ile LGS ve YKS öncesi öğrencilere ücretsiz deneme sınavı imkanı sundu. Gençler, haziran ayındaki sınavlara kadar her hafta sonu düzenlenecek olan çevrim içi deneme sınavlarına katılabilecek.

Bucalı gençlerin eğitimine ücretsiz katkı sunan Dijital Dershane, sınav dönemi öncesi seri deneme sınavlarına başladı.

Buca Belediyesi tarafından hayata geçirilen, tüm ders anlatımlarını dijital ortama taşıyarak öğrencilerin hem okul eğitimlerine hem de sınav süreçlerine katkı sağlayan Dijital Dershane, haziran ayında gerçekleştirilecek olan Lise Giriş Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi gençlere çevrimiçi deneme sınavlarıyla kendilerini ölçme imkanı sunuyor.

Geçtiğimiz hafta startı verilen deneme sınavları serisi haziran ayına kadar aralıksız devam edecek. Bucalı öğrenciler, “dijitaldershane.buca.bel.tr” adresi üzerinde ücretsiz olarak sınavlara kayıt yaptırıp, sınav tarihlerinde kendilerini deneme imkânı bulacak. Program kapsamında sınav tarihlerine kadar her hafta bir deneme sınavı olacak.