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Buca’da EKPSS hazırlık kurslarına kayıtlar başladı

Buca Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi ve Buca Engelliler Derneği iş birliğiyle Türkiye’nin en kapsamlı Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) hazırlık kursunu açacak. Ayrı kategorilerdeki 7 sınıfta açılacak kurslar sayesinde, devlet memuru olmak isteyen engelli vatandaşlar hayallerine bir adım daha yaklaşacak.

İZMİR 09.11.2021, 10:42
Buca’da EKPSS hazırlık kurslarına kayıtlar başladı

Buca Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi ve Buca Engelliler Derneği iş birliğiyle Türkiye’nin en kapsamlı Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) hazırlık kursunu açacak. Ayrı kategorilerdeki 7 sınıfta açılacak kurslar sayesinde, devlet memuru olmak isteyen engelli vatandaşlar hayallerine bir adım daha yaklaşacak.

Buca’da örnek bir proje daha hayata geçiyor. Buca Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi ve Buca Engelliler Derneği ortaklaşa EKPSS hazırlık kursu açacak. 2 yılda bir yapılan ve 2022 yılının nisan ayında gerçekleşecek sınav öncesinde açılacak kurslara, İzmir genelinde ikamet eden engelli vatandaşlar başvuruda bulunabilecek.

Kursların 7 ayrı sınıfta açılacağını belirten Buca Engelliler Derneği Başkanı Harun Kara, “Lise mezunları, lisans mezunları, ön lisans mezunları için ayrı sınıflar açılacak. Hafta içi sabah ve akşam ile hafta sonu grupları olacak. Zihinsel engelli kardeşlerimiz için de ayrı sınıf açılacak. Kısacası Türkiye genelindeki en kapsamlı EKPSS hazırlık kursları açılmış olacak” dedi.

Geçtiğimiz yıllarda açılan kursların büyük ilgi gördüğünü hatırlatan Kara, “Her 2 yılda bir açılan kurslara ortalama 250 ila 500 arasında kursiyer başvuruyor. Eğitimlerimizi tamamlayıp ÖSYM tarafından yapılan sınava giren arkadaşlarımız arasından bugüne kadar 117 devlet memuru çıktı. Bu bizi çok mutlu ediyor. Bunun için bize hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen Buca Belediye Başkanımız Erhan Kılıç’a, ayrıca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi’ne de teşekkür ederiz. Yeni kurslarımız için kayıtlar derneğimizin binasında sürüyor. Kurslara katılmak isteyen engelli arkadaşlarımızın nüfus cüzdanı, engelli raporu ve diploma fotokopileri ile Gürçeşme Zübeyde Hanım Huzur Evi içindeki derneğimize başvuru yapmaları yeterli. Ayrıca, kurslar hakkında bilgi almak isteyenler (0232) 487 65 15 numaralı telefonu arayabilir” diye konuştu.

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