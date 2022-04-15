Buca’da dolu dolu Sağlık Haftası

Sağlık alanında tedavi edici hizmetler kadar önleyici ve bilinçlendirici çalışmalara da büyük önem veren Buca Belediyesi, Sağlık Haftası çerçevesinde pek çok farkındalık etkinliğine imza attı.

Vatandaşların sağlıklı yaşama bilincine kavuşması için Birleşmiş Milletler (BM) kararıyla 7-13 Nisan tarihleri arasında düzenlenen Sağlık Haftası, Buca’da dolu dolu geçti. 7’den 70’e her kesimi ilgilendiren sağlık konularıyla ilgili düzenlenen etkinliklerde parkinsondan cilt hastalıklarına; meme kanserinden sağlıklı gebeliğe kadar pek çok konu ele alındı.

“Donma Fenomeni”

İlk olarak 7 Nisan’da “Kadın Sağlığı ve Meme Kanseri Farkındalık Konferansı” gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü Prof. Dr. Tülay Canda’nın yaptığı konferansta, Türk Kadınlar Konseyinden Uzm. Dr. Hatice Karahan ve Karadenizli Kadınlar Derneğinden Asuman Özkan korunma yolları ve tedavi süreçlerini anlattı. Sağlık Haftası’nın bitiş günü olan 13 Nisan’da da Türkiye’de 150 bin kadar hastası olduğu tahmin edilen parkinsona hem farkındalık yürüyüşü hem de panelle dikkat çekildi. Parkinson Hastaları Derneği işbirliğinde ve Buca Belediyesi ev sahipliğinde “Biz birlikteyiz” sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte hastaların sosyal yaşamda ve sokakta yaşadıkları sorunlar ortaya kondu, “Donma Fenomeni” ile canlı tiyatro mizanseni sergilendi. Parkinson Hastaları Derneği Gülnur Kelçe, Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Nöroloji alanında Uzm. Dr. Banu Gümüştaş ve aynı hastaneden Uzman Fizyoterapist Erdem Şimşek’in konuşmacı olarak yer aldığı panelde dernek üyesi Suzan Onur da stand up gösterisi gerçekleştirdi. Panelde de hasta yakınlarının ihtiyaçları, destekleme yolları ve parkinson hastalığının günümüzdeki etkileri konuşuldu. Panel sonrasında etkinliğe katılan hekim ve sanatçılara plaketlerini Buca Belediye Başkan Yardımcısı Hatice Güral takdim etti.

Cilt sağlığı söyleşisi

İzmir Demokrasi Üniversitesi Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan Doç. Dr. Fatma Aslı Hapa, Buca Belediyesi Meclis Salonunda cilt sağlığı ve tedavi yöntemleriyle ilgili bir söyleşi gerçekleştirdi. Buca Belediyesi Başkan Yardımcısı Eşref Çakır’ın da katıldığı söyleşide egzamadan ciltteki alerjik reaksiyonlara kadar geniş bir yelpazede sorular yanıtlandı.