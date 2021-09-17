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Buca’da ders destek ve LGS kursları başlıyor

Eğitimde fırsat eşitliği sağlamak için yaptığı çalışmaları aralıksız sürdüren Buca Belediyesinin, 2021-2022 eğitim öğretim yılı ders destek ve Liselere Giriş Sınavı (LGS) hazırlık kursları başlıyor. Aziz Nesin Bilgi Eğitim Merkezi (BEM) ve Cemal Yetginer Etüt, Meslek ve Sanat Atölyesinde ücretsiz olarak verilecek eğitimler, 4 Ekim Pazartesi günü başlayacak.

İZMİR 17.09.2021, 09:37
Buca’da ders destek ve LGS kursları başlıyor

Eğitimde fırsat eşitliği sağlamak için yaptığı çalışmaları aralıksız sürdüren Buca Belediyesinin, 2021-2022 eğitim öğretim yılı ders destek ve Liselere Giriş Sınavı (LGS) hazırlık kursları başlıyor. Aziz Nesin Bilgi Eğitim Merkezi (BEM) ve Cemal Yetginer Etüt, Meslek ve Sanat Atölyesinde ücretsiz olarak verilecek eğitimler, 4 Ekim Pazartesi günü başlayacak.

Buca Belediyesi, Aziz Nesin BEM’de 8. sınıf öğrencileri için düzenleyeceği LGS hazırlık kursları için ön kayıtlarını bugün (17 Eylül Cuma) tamamlayacak. 20-21-22-23-24 Eylül tarihinde yapılacak sıralama sınavının ardından asil ve yedek öğrenci listeleri belirlenecek. Cemal Yetginer Etüt, Meslek ve Sanat Atölyesindeki kurslar için ise ön kayıt başvuruları 24 Eylül’e kadar devam edecek.

Ders destek kursları da var

Cemal Yetginer Etüt Meslek ve Sanat Atölyesinde ayrıca 1. sınıftan 7. sınıfa kadar tüm öğrenciler için ders destek kursları da açılacak. Her iki merkezde de açılacak tüm kurslar 4 Ekim 2021 Pazartesi günü başlayacak.

Sınırlı sayıda öğrenci alınacak

Öte yandan, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle korona virüs (Covid-19) pandemi süreci tedbirleri kapsamında, kurslara bu yıl da sınırlı sayıda öğrenci kabul edilebilecek.

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