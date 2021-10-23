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Buca’da ’Cumhuriyet Defilesi’ büyük ilgi gördü

Cumhuriyetin 98’inci yılı kutlamaları kapsamında İzmir’in Buca ilçesinde hafta boyunca düzenlenecek etkinliklerin ilki Ceren Özdemir Semt Merkezi kursiyerlerinin katılımıyla gerçekleşti. Etkinlik kapsamında düzenlenen “Cumhuriyet Defilesi” beğeni topladı.

İZMİR 23.10.2021, 18:03
Buca’da ’Cumhuriyet Defilesi’ büyük ilgi gördü

Cumhuriyetin 98’inci yılı kutlamaları kapsamında İzmir’in Buca ilçesinde hafta boyunca düzenlenecek etkinliklerin ilki Ceren Özdemir Semt Merkezi kursiyerlerinin katılımıyla gerçekleşti. Etkinlik kapsamında düzenlenen “Cumhuriyet Defilesi” beğeni topladı.

Buca Belediyesi Ceren Özdemir Semt Merkezi’nde “Bir Asır’dır Cumhuriyet, Bir Asırdır Cumhuriyet” adlı etkinlik düzenlendi. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç’ın katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, Ceren Özdemir Semt Merkezi kursiyerlerinin el emekleri sergisi beğeni topladı.

Etkinlikte cumhuriyet kadınlarına seslenen Başkan Erhan Kılıç, “Cumhuriyetimizin 98. yıl dönümüne yaklaşıyoruz. Burada gördüğüm bu kalabalık, bu güler yüzlü kadınlarımız, cumhuriyetin neden en büyük bayram olduğunun en büyük göstergesi. Cumhuriyet demek; fazilettir. Cumhuriyet demek; emektir. Cumhuriyet demek; fikri, vicdanı hür nesiller demektir. Seçme ve seçilme hakkını kazanmış, özgür, bağımsız kadınlarımız demektir. Cumhuriyet demek; sizler demeksiniz. Siz cumhuriyetin kadınlarısınız. Ben gençlerimizin gelecekle ilgili duydukları heyecanı, şevki Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezi’nde gördüm; onlarca buluş, sanat eseri oluşturdular. Türk milleti inandığında yapamayacağı hiçbir şey yok. Bunun için en önemli unsur kadınlarımız. Sizin yetiştirdiğiniz çocuklar, yeni nesil bu ülkenin gelecekte en iyi noktalara gelmesini sağlayacak. Cumhuriyetimizin 98. yıl dönümü kutlu olsun; en büyük bayramımız kutlu olsun” diye konuştu.

Konuşmanın ardından, İzmir Devlet Tiyatrosu’nun katkılarıyla cumhuriyet defilesi düzenlendi. Büyük ilgi gören defilenin ardından zeybek gösterisi ve Atatürk’ün sevdiği şarkılar konseri gerçekleşti.

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