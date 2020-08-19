Buca’da Covid-19 önlemleri hızlandı
EKİPLER, VİRÜSE KARŞI APARTMANLARDAKİ ASANSÖRDEN KAPI GİRİŞLERİNE KADAR TÜM ORTAK ALANLARI İLAÇLIYOR.
Buca Belediyesi, ülke genelinde artan korona virüs (Covid-19) vakalarına karşı önlemleri sıklaştırdı. Virüsün yayılma riskini önlemek için ilçe genelinde vaka tespit edilen apartmanlarda dezenfekte çalışmaları başlatıldı. Ekipler, virüse karşı apartmanlardaki asansörden kapı girişlerine kadar tüm ortak alanları ilaçlıyor.
Türkiye’yi etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı başarılı çalışmalar yürüten Buca Belediyesi, vaka sayılarında artış görülmesi üzerine tedbirlerini artırdı. Buca Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından oluşturulan dezenfekte ekipleri ilçede Covid-19 vakası görülen konutlarda dezenfekte çalışması yapmaya başladı.
Buca’da vaka görülen apartmanlar ilaçlanıyor
Buca’da Covid-19 testi pozitif çıkan vatandaşların oturduğu apartmanlara giden ekipler, virüsün yayılma riskini önlemek için apartman ve siteleri ilaçlamaya başladı. Muhtarlar ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda planlamaya alınan apartmanların kapı girişlerinden asansörlerine, toplu konut ve sitelerin bulunduğu alanlarda ise çocuk parklarından ortak kullanım alanlarına kadar tüm noktalar özenle dezenfekte ediliyor.
Hastanenin Covid-19 servisinde düzenli önlem
Ekipler, apartmanların yanı sıra Buca’da hizmet veren Seyfi Demirsoy Hastanesindeki korona virüs tedavisinin gerçekleştirildiği birimlerinde de düzenli aralıklarla dezenfekte çalışması yürütüyor.
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