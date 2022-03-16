Buca’da çöp konteynerleri kalkıyor: İki mahalle pilot bölge seçildi

İzmir’de Buca Belediyesi, Forbes Sevgi Yolu’ndan sonra şimdi de Laleli ve Güven mahallelerinde çöp konteynerlerini kaldırıyor. Pilot bölge seçilen iki mahallede çöp konteynerlerinin kaldırılacağı, sabah 08.00 ve akşam 18.00 saatlerinde poşetle atık toplama sisteminin hayata geçirileceği belirtildi.

Buca Belediyesinin, kentin alışveriş ve dinlenme merkezlerinden Forbes Sevgi Yolu’nda başlattığı yeni atık toplama sistemi, hem esnaftan hem de vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

İki mahalle pilot bölge seçildi, kent geneline yayılacak

Belediye, daha temiz bir kent oluşturmak için uygulamanın kapsamını genişleterek, Laleli ve Güven mahallelerini de programa aldı. Ay sonunda hayata geçirilecek yeni uygulamayla, pilot bölge seçilen iki mahallede çöp konteynerlerinin kaldırılacağı belirtildi. Uygulamayla, sabah 08.00 ve akşam 18.00 saatlerinde poşetle atık toplama sistemi hayata geçirilecek. Vatandaşlar, belirtilen saatlerde çöp poşetlerini; ev, apartman veya iş yeri kapısının önüne çıkartacak. Belediyenin araçları da o saatlerde mahalleye girerek çöp ve atıkları toplayacak. Çöp ve atıklarını belirtilen saat ve usuller dışında atan kişilere ise Kabahatler Kanunu uyarınca cezai işlem uygulanacak.

Öte yandan yeni atık toplama sistemini kent geneline yaymak isteyen Buca Belediyesi, mahalle sakinlerini hazırlanan broşür ve afişlerle uygulama hakkında detaylı olarak bilgilendirme çalışmalarını başlattı.