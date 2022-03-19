Buca’da Çanakkale ruhu

Buca Belediyesi, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107. yıl dönümüne yakışır etkinliklerle zafer ruhunu kentte yaşattı.

Buca’da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi programı Demokrasi Meydanında çelenk sunma töreniyle başladı. Törene, Buca Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Buca protokolü ve gaziler katıldı.

Bucalılar akşam saatlerinde ise Işılay Saygın Meydanında düzenlenen etkinlikte buluştu. Yörük Türkmen Kadınları Derneği’nin zeybek gösterileriyle başlayan etkinlikte, FOMGED Halk Oyunları Ekibi’nin sergilediği Kurtuluş Destanı gösterisi izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. Daha sonra sahne alan sanatçı Tarkan Erkan’ın seslendirdiği şarkılarla Bucalılar keyifli bir akşam geçirdi.

Öte yandan, Buca Belediyesi Tarık Akan Gençlik Merkezi de Çanakkale gezisi düzenledi. Çanakkale Zaferi’nin 107. yılında şehitlerin huzuruna çıkan gençler, savaşın yaşandığı toprakları manevi bir atmosferde gezme imkanı buldu.