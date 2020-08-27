Buca’da bin 255 aileye 15 ton ürün desteği

Türkiye’ye örnek tarımsal kalkınma hamlesini hayata geçiren Buca Belediyesi, hemşehrilerinin yüzlerini güldürüyor. Tarımsal üretime açılan belediye arazilerinden toplanan mahsuller, ilçedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Domates, biber ve patlıcan dolu 12’şer kiloluk paketler bugüne kadar bin 255 ailenin sofrasına girerken, bereketli topraklardaki hasat ise hız kesmeden sürüyor.

Pandemi döneminde gıda güvenliğini sağlamak için başlatılan “Buca’nın Fideleri” projesi kapsamında ilk adım nisan ayında Kaynaklar Söğütlük mevkiindeki 16 dönümlük araziye 38 bin adet domates, biber ve patlıcan fidesi dikimiyle atılmıştı. Yaklaşık 54 tonluk hasadın beklendiği projede, ürünler kısa sürede bereketini gözler önüne serdi. Olgunlaşan ürünler, ilçenin tarımsal alanlarında renkli görüntülere sahne olurken Buca Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, hasat edilen ürünleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne teslim etmeye başladı.

Bir ayda bin 255 kapı çalındı

Her biri 4’er kiloluk paketlere konulan domates, biber ve patlıcanlar, Bucalı ailelere özenle ulaştırıldı. Bir ay önce başlayan dağıtımlar kapsamında ekipler, tam bin 255 ailenin kapısını çaldı. Böylelikle Bucalı hemşehriler, kendi topraklarında yetişen organik ürünleri ücretsiz bir şekilde mutfaklarında kullanmanın mutluluğunu yaşadı. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, “Dağıtılan ürün toplamı 15 tonu buldu. Ürünler hasat edildikçe dağıtımlarımız sürecek” dedi.