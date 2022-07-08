Buca’da bayramlaşma coşkusu

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Kurban Bayramı öncesi belediye şantiyelerinde ve hizmet birimlerinde görev yapan mesai arkadaşlarıyla bayramlaştı.

Kurban Bayramı öncesi ilk bayramlaşmayı belediye işçileri ile yapan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, güne Fen İşleri ve Temizlik İşleri şantiyelerini ziyaret ederek başladı. Daha sonra Park Bahçeler Müdürlüğündeki çalışanlarla bir araya gelen Kılıç, çalışma arkadaşlarının bayramını kutlarken, bayram süresince görev alacak çalışanlara kolaylıklar diledi. Daha sonra belediye ana hizmet binasındaki çalışanlarla bayramlaşan Kılıç, muhtarlar ve meclis üyeleri ile bir araya gelerek, “Yaklaşan Kurban Bayramının huzura, barışa ve kardeşliğe vesile olmasını diliyoruz” dedi.

Başkan Kılıç, Temizlik İşleri Müdürlüğü Şantiyesi’nde kullanılan kurum içi telsizle sahadaki emekçilere de bir sürpriz yaptı. İç haberleşmede kullanılan telsizi alarak birimlerin bayramını kutlayan Kılıç’a, saha personeli de teşekkür ederek sağlıklı ve mutlu bir bayram temennisinde bulundu.