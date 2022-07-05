Buca’da bayram öncesi denetim mesaisi

Buca Belediyesi Veterinerlik İşleri ve Zabıta Müdürlüklerine bağlı ekipler, ortaklaşa bir çalışmaya imza atarak Kurban Bayramı öncesinde kesim ve satış yerlerinde denetim yaptı.

Her Kurban Bayramı öncesinde gerçekleştirdiği rutin denetim faaliyetlerini bu yıl da gerçekleştiren Buca Belediyesi ekipleri, titiz bir çalışma yaptı. Veterinerlik İşleri ve Zabıta Müdürlüklerine bağlı ekipler, satış noktalarında; küpe, pasaport, genel fiziki durum ve evrak kontrolü yaptı. Satış ve kesim yerlerinde denetimlerin, bayramın son gününe kadar devam edeceği bildirildi.

Yoğun mesaileri içinde satıcıların taleplerini de not alan ekipler, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların alana geldikçe periyodik olarak kontrolden geçirileceğini vurguladı. Öte yandan sahada bulunan uzman veteriner hekimler, yurttaşların da kurbanlık alırken nelere dikkat edilmesi gerektiği yönündeki sorularını yanıtladı.

Pazarın ilgi odağı ise Muş’un Malazgirt ilçesinden 3 yaşındaki 1 ton 200 kilogramlık “Sabri Başkan” oldu.