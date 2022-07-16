Buca’da anlamlı kitap bağış kampanyası

Üniversite hazırlık kursları başta olmak üzere pek çok projeyi hayata geçiren Buca Belediyesi, yaz tatilinde de öğrencilerin dayanışmasına öncülük ediyor. “Sen başardın sıra kardeşinde” sloganıyla başlatılan yeni proje, kullanılabilir durumdaki test ve sınava hazırlık kitaplarını, ihtiyacı olan öğrencilere ulaştırmayı hedefliyor.

Buca Belediyesi Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü, geçtiğimiz yıl test ve sınav hazırlık kitaplarına yoğun ilgi olması nedeniyle sınav heyecanının yerini sonuç bekleme heyecanının aldığı bu günlerde önemli bir projeye imza attı. Buca Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarında ve kent içindeki çeşitli duyuru alanlarında “Sen başardın sıra kardeşinde” sloganıyla kitap bağışlama ve dayanışmayı büyütme çağrısı yaptı.

Yükselen kağıt maliyetleriyle beraber yüksek fiyatlarla edinilebilen test ve sınav hazırlık kitaplarının tüm öğrencilere ulaşabilmesi için Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç’ın talimatıyla seferberlik başlatan belediye, kullanılabilir kitapları tasnif ederek ihtiyacı bulunan öğrencilere ulaştıracak. Kitaplar, Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü’nün Vali Rahmi Bey Mahallesi 116 Sokak’ta bulunan binasına götürülerek teslim edilebilecek.