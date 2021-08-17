Buca’da 17 otopark vatandaşların kullanımına açıldı

İzmir’in Buca ilçesinde, trafiği rahatlatmak için çalışmalar yapan Buca Belediyesi, ücretsiz otopark projelerine hız kattı. Sokak aralarındaki gelişigüzel araç parkının önüne geçecek çalışmalar kapsamında, toplam 17 adet ücretsiz otopark vatandaşların kullanımına açıldı.

Kent trafiğini rahatlatmak için çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Buca Belediyesi, yeni otopark alanlarını hizmete açmaya devam ediyor. Buca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, özellikle araç park sorununun olduğu ve sokak aralarında sıkışıklık yaşanan bölgelerde otopark çalışmaları yapıldı.

15 mahallede 17 otopark

Çalışmalar kapsamında, özellikle kentin belirli noktalarındaki atıl alanlar dönüştürüldü. Temizlik ve zemin düzeltme çalışması gerçekleştiren fen işleri ekipleri, alanları kilit parke taşlarla döşedi. Otomobil, otobüs, minibüs, motosiklet ve bisiklet parkına kadar alanları düzenleyen ekipler, toplamda 15 mahallede 17 alanı ücretsiz otopark olarak vatandaşların kullanımına açtı.