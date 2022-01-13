Buca Radikal Anadolu Lisesi öğrencileri "Şirini Kap Gel" etkinliğinde buluştu

Buca Radikal Anadolu Lisesi, "Şirini Kap Gel" etkinliği kapsamında öğrencilerini düzenlediği etkinlikte buluşturdu. Öğrenciler, ünlü şairlerin şiirlerini duygu yüklü ifadelerle doğaçlama olarak okudu.

Radikal Eğitim Kurumlarına bağlı Buca Radikal Anadolu Lisesi öğrencileri, "Şirini Kap Gel" etkinliğinde keyifli bir zaman geçirdi. Şiir dinletilerinden farklı olarak düzenlenen etkinlikte bir çok öğrenci; Cemal Süreya, Nâzım Hikmet, Edip Cansever, Turgut Uyar, İsmet Özel, Necip Fazıl Kısakürek, Ahmet Erhan, Mehmet Akif Ersoy, Attila İlhan gibi birçok önemli şairin şiirini hazırlık yapmadan seçti. Doğaçlama olarak coşkulu ifadelerle şiirleri okuyan öğrenciler, kendilerini şiirle ifade etmeye çalıştı.

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Serdar Solkun, bu tür etkinliklerin öğrencilerin öz güvenini artırdığını, korkusunu yenmesini sağladığını ifade ederek etkinlikleri sıklaştıracaklarını söyledi.