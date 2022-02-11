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Buca Metrosu’nun temelinin atılacağı 14 Şubat öncesi hazırlıklar sürüyor

İzmir’de, Buca Metrosu’nun temelinin atılacağı 14 Şubat gününe az bir süre kalırken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katılacağı tören öncesi hazırlıkları denetledi. Soyer, "Sevgiyi göstermenin bin bir hali var. Hediyenin en büyüğü Buca Metrosu’yla geliyoruz” dedi.

İZMİR 11.02.2022, 14:50
Buca Metrosu’nun temelinin atılacağı 14 Şubat öncesi hazırlıklar sürüyor

İzmir’de, Buca Metrosu’nun temelinin atılacağı 14 Şubat gününe az bir süre kalırken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katılacağı tören öncesi hazırlıkları denetledi. Soyer, "Sevgiyi göstermenin bin bir hali var. Hediyenin en büyüğü Buca Metrosu’yla geliyoruz” dedi.

Buca Metrosu’nun temeli, 14 Şubat Pazartesi günü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılacağı törenle atılacak. Kent tarihinin en büyük raylı sistem yatırımı olarak belirtilen temel atma töreni öncesi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de, bölgede incelemelerde bulundu.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin kendi ekonomik gücüyle inşa edilecek 13,5 kilometrelik Buca Metrosu’nun töreni için gün saydıklarını ifade eden Soyer, yaptığı paylaşımda, “14 Şubat’ta Buca’ya olan sevgimizi göstermek istiyoruz. Sevgiyi göstermenin bin bir hali var. Hediyenin en büyüğü Buca Metrosu’yla geliyoruz” ifadelerini kullandı.

Zeynep Bastık konseri var

Buca Metrosu’nun temel atma töreni Şirinyer Pazaryeri’nin arkasındaki Şirinyer ESHOT Garajı’nda (Cemil Şeboy Caddesi) saat 17.00’da olacak. Törenin ardından sanatçı Zeynep Bastık konser verecek. Çamlıkule İstasyonu’nun bulunacağı alanda ise Buca Metrosu’nun kazısı başlayacak. Tören sırasında kazı görüntüleri eş zamanlı olarak ekrana yansıtılacak. Buca Metrosu hizmete alındığında Buca ile Üçyol arasında ulaşım kolaylaşacak. Üniversite öğrencilerinin Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Kampüsü’ne erişimi rahatlayacak.

12 milyar liralık dev yatırım

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Üçyol–Buca Metro hattı için temmuz ayında Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), kasım ayında da Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) ile toplam 250 milyon Euro’luk dış finansman sözleşmesi imzaladı. Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) ile 125 milyon Euro, Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası (BSTDB) ile de 115 milyon Euro tutarında bir yetkilendirme anlaşması imzalandı. Böylelikle 490 milyon Euro tutarında uluslararası yatırım kente kazandırıldı. Çok sayıda firma ve konsorsiyumun Buca Metrosu’nun yapımı için yarıştığı ihalede Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş., 3 milyar 921 milyon 498 bin TL teklif vererek tünel ve istasyonların yapım işini üstlendi. Hatta çalışacak trenlerle 765 milyon Euro’ya mal olması planlanan Buca Metrosu, yaklaşık 12 milyar liralık maliyetiyle raylı sistemler alanında kent tarihinin en büyük yatırımı olacak.

Sürücüsüz hizmet verecek

İzmir Hafif Raylı Sistemi’nin 5. aşamasını oluşturan hat, Üçyol İstasyonu - Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Kampüsü-Çamlıkule arasında hizmet verecek. TBM makinesi kullanılarak derin tünelle geçilecek hattın uzunluğu 13,5 kilometre olacak ve 11 istasyondan oluşacak. Üçyol ile başlayan hatta sırasıyla Zafertepe, Bozyaka, General Asım Gündüz, Şirinyer, Buca Belediyesi, Kasaplar, Hasanağa Bahçesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Koop ve Çamlıkule istasyonları yer alacak. Buca hattı, Fahrettin Altay-Bornova arasında çalışan 2. aşama hattı ile Üçyol İstasyonu’nda, İZBAN hattı ile de Şirinyer İstasyonu’nda entegre olacak. Bu hat üzerindeki tren setleri sürücüsüz olarak hizmet verecek. Proje kapsamında 80 bin metrekarelik kapalı alanda bakım atölyesi ve depo binası da olacak. Buca Metrosu’nun dört yıl içinde tamamlanması öngörülüyor.

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