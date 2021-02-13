Buca Metrosu’nun ihale ilanı duyuruldu

İzmir Büyükşehir Belediyesinin kendi kaynaklarıyla inşa edeceği Üçyol-Buca Metro Hattı Yapım İhalesi ilanı, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Tedarik Portalında ve Fransız Kalkınma Ajansı resmi internet sitesinde yayımlanarak dünyaya duyuruldu. İhale ilanıyla istekli firmaların teklif vermesi ve tekliflerin değerlendirilme süreci başlarken, Buca’ya nefes aldıracak proje inşaatının en geç kasım ayında başlaması öngörülüyor.

1 milyar 70 milyon Euro’luk bütçesiyle “İzmir tarihinin en büyük yatırımı” olacak Üçyol-Metro Hattı’nın yapım ihalesi ilanı, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Tedarik Portalında ve Fransız Kalkınma Ajansı resmi internet sitesinde yayımlanarak dünyaya duyuruldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin, kendi kaynaklarıyla hayata geçireceği proje için öncelikle işe talip olan firmalardan yeterlilik belgeleri istenecek. Firmalar, 60 gün içinde yeterlilik belgelerini sunacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki ihale komisyonunun yapacağı değerlendirme sonucu, “yeterli” görülen firmalardan mali tekliflerini sunmaları istenecek. Firmalar, maksimum üç hafta içinde düzenlenecek açık ihalede mali tekliflerini iletecek. Sürecin sonunda en düşük teklifi veren firma işi yapmaya hak kazanacak.

Tekliflerin haziran ayında açılması, değerlendirmenin ağustos ayında tamamlanması ve sonbahara doğru yer tesliminin yapılması planlanıyor.

Buca’ya nefes aldıracak

Buca ve çevresinin toplu ulaşım konforunu artıracak ve seyahat sürelerini büyük ölçüde kısaltacak projede, inşaat işlerinin en geç kasım ayında başlaması ve dört yıl içinde bitirilmesi öngörülüyor. Derin tünel tekniğiyle kazılacak hattın uzunluğu 13,5 kilometreyi bulacak. 11 istasyondan oluşan hatta sırasıyla; Zafertepe, Bozyaka, General Asım Gündüz, Şirinyer, Buca Belediyesi, Kasaplar, Hasanağa Bahçesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Koop ve Çamlıkule istasyonları yer alacak.

İZBAN’la bağlantılı olacak

Buca Metrosu, Fahrettin Altay-Bornova arasında çalışan metro hattı ile Üçyol İstasyonunda; İZBAN hattı ile de Şirinyer İstasyonu’nda buluşacak. Proje kapsamında 80 bin metrekare kapalı alana sahip bakım atölye ve depo binası da yapılacak. İki katlı tasarlanan binada, alt kat geceleme, üst kat ise araç bakım ve onarım katı olarak kullanılacak. Üst katta ayrıca idari ofisler ve personel kullanım alanları da bulunacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile EBRD Aralık 2019’da, hazine garantisi olmaksızın 80 milyon Euro’luk kredi anlaşması imzalamıştı. Daha sonra bu miktar 125 milyon Euro’ya çıkarıldı. Proje için ayrıca Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) 125 milyon Euro, Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) 125 milyon Euro, Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası (BSTDB) 115 milyon Euro finansman sağlama taahhüdünde bulundu. Bu kuruluşlarla da yetkilendirme mektuplarının imzalanması aşamasına gelindi. Böylece hazine garantisi olmaksızın sağlanan dış kredi toplamı 490 milyon Euro’yu buldu. EBRD yetki mektubu kapsamında proje finansmanının faiz oranı, altı aylık EURIBOR + yüzde 3.20; vadesi ise dört yıl anapara geri ödemesiz dönem dahil toplam 12 yıl olarak belirlendi. Diğer finansman kuruluşları ile yapılan görüşmelerde de faiz oranı ve vadenin EBRD göstergeleri ile benzer olması öngörülüyor.