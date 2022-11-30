Buca Metrosunda ilk kazık çakıldı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Buca Metrosu’nun inşaat alanına giderek, ilk kazığın çakıldığını ve inşaatın başladığını duyurdu. Başkan Soyer, İzmir için tarihi bir gün olduğunu söyleyerek, “Türkiye’nin belki de içinden geçtiği en zor koşullarda, İzmir tarihinin en büyük yatırımını başlatmanın gururu ve heyecanı içindeyiz. En başından beri ‘O metro Buca’ya gelecek’ demiştik” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kent tarihinin en büyük yatırımlarından Buca Metrosunun şantiye alanına giderek, ilk kazığın çakıldığını ve inşaatın başladığını bildirdi. Başkan Tunç Soyer, “Bugün itibariyle 1 milyar Euro’nun üzerinde maliyeti olan, 13 buçuk kilometre ve 11 istasyonu olan bir metro çalışması başlıyor. Ekonomik krizin derinleştiği bir ortamda 490 milyon Euro’luk konsorsiyum oluşturarak bir sendikasyon kredisiyle başladığımız bir yatırım bu. Yüzde 3 faizle, 12 yıl vadeli, 4 yıl ödemesiz ve 8 yıl geri ödemeli bir finansman modeli oluşturduk. Metronun tamamı İzmir Büyükşehir Belediyesinin kendi imkanlarıyla yapılıyor. Tamamı İzmir Büyükşehir Belediyesi finansmanıyla geri ödenecek. Dolayısıyla belki de tarihin en verimli yatırımlarından birini yapıyoruz; çünkü 4 yıl ödemesiz süre, inşaat süresine denk geliyor. İnşaat tamamlandığında, metro açıldığında geri ödeme başlayacak. Dolayısıyla hiç kimsenin cebinden para çıkmadan işletme kendi kendini finanse ederek yola devam edecek” dedi.

“4 yıl sürecek bir çalışmanın ilk günü”

Çok heyecanlı olduklarını vurgulayan Başkan Soyer, “Her biri 36 metre uzunluğunda 340 kolon teker teker yerine monte edilecek. Bugün 36 metrelik kolonu monte etmeye başlıyoruz. Arkadaşlarımızın patentini aldıkları bir uygulamayla çok hızlı bir biçimde 36 metrelik kolonların hazırlanması mümkün hale geliyor. Buradan da hızlı bir biçimde yerine taşınarak montajı başlatılıyor. Muhtemelen Mart ayı başında tünel açma makinesini ilk istasyondan indireceğiz. Üç tünel açma makinesi çalışmaya başlayacak” ifadelerini kullandı.

4 yıl sürecek büyük bir çalışmanın ilk gününde olduklarını vurgulayan Başkan Soyer, sözlerini şöyle sürdürdü:

“14 Şubat’ta temel atmıştık. Üzerinden 8 ay geçti. Maalesef bir takım hukuki pürüzler çıkmıştı karşımıza. Çok şükür hukuk sistemiz tarafları dinledi. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Türkiye’nin belki de içinden geçtiği en zor koşullarda İzmir tarihinin en büyük yatırımını başlatmanın gururu ve heyecanı içindeyiz. En başından ‘O metro Buca’ya gelecek’ demiştik.”

“Kentin çeperlerinden içeriye uzanan bir güzergah”

Günde 400 bin yolcu taşımayı hedeflediklerini belirten Başkan Soyer, “Bu, senede 45 milyonluk Euro’luk bir ciro, hasılat demek. Bu, finansman modelinin de ne kadar sağlıklı ve tutarlı olduğunu gösteriyor. Sadece işletmenin geliriyle geri ödeme imkanı doğmuş olacak. 400 bin yolcuyu bu hatta taşıdığınız zaman bütün otobüsleri geri çekiyorsunuz. Toplu taşımayı yerin altına alıyorsunuz. Aynı zamanda yukarıdaki kent dokusuyla ilgili de kalite ve rahatlama imkanı ortaya çıkıyor. Metro sadece bir ulaşım aracı değil, yaşam kalitesini yükselten bir enstrümana dönüşüyor. Burası Narlıdere Metro hattına da bağlanacak. İzmir’i demir ağlarla örüyoruz dediğimiz noktaya doğru hızla ilerliyoruz. İzmir’deki metro hatlarımız kıyıya paraleldi. Bu ise ilk defa içeriye dik olarak uzanıyor. Dolayısıyla tam anlamıyla bir ağdan söz etmek mümkün. Kentin çeperlerinden içeriye ve Körfez’in içine uzanan bir güzergah ortaya çıkacak” dedi.

“İzmir’in geleceğinde önemli izler bırakacak”

Başkan Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesinin büyük bir raylı sistem atağı içinde olduğunu vurgulayarak, “Çiğli Tramvayının bu ay içinde deneme seferini başlatacağız. O da dev bir yatırım. 2023 yılı içinde, muhtemelen mart-nisan gibi Narlıdere Metrosunun deneme seferlerini başlatacağız. Üç ay sonra burada tünel açma makinesini yer altına indiriyor olacağız. Kısacası hepsi birbiriyle paralel yürümeye devam edecek. İzmir’in geleceğinde önemli izler bırakacak dev yatırımlar bunlar” ifadelerini kullandı.