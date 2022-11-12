Buca IMSEF’te ödül töreni heyecanı

Buca Belediyesinin bilim üssü Buca Bilim ve Sanat Merkezi (BSM) tarafından bu yıl 3. defa gerçekleştirilen Buca Müzik, Bilim, Enerji, Mühendislik Fuarı (IMSEF), gerçekleştirilen ödül töreninin ardından sona erdi. Dünya gençlerini Buca’da buluşturan organizasyonun ödül töreninde konuşan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, öğrencilere ve projelerine destek olmaya devam ederek Buca IMSEF’in geleneksel hale gelmesini sağlayacaklarını belirtti.

Buca Belediyesi Buca Bilim ve Sanat Merkezi tarafından, bilimsel araştırma ve sanat ruhunu tüm dünyaya yaymak, gençlerin sosyal kültürel paylaşımlar yapmasını sağlamak amacıyla hayata geçirilen Buca IMSEF, bu yıl 31 Ekim-4 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirildi. Organizasyonun son etkinliği, fuarda gerçekleştirilen yarışmanın ödül töreni oldu. Buca Belediye Başkanı Kılıç, yarışmaya katılan tüm öğrencilere teşekkür ederek ”Buca Belediyesi olarak bilim ve sanat üssümüz olarak adlandırdığımız Buca Bilim ve Sanat Merkezimizde yetişen gençlerimizi ileriki yaşamlarında ihtiyaç duyacakları tüm ekipmanlarla donatmak için çalışıyoruz. Merkezimiz ile Bucalı çocuk ve gençlerin gelecekteki iş hayatlarında başarılarının temellerini oluşturmanın yanı sıra nitelikli bireyler olarak çağdaş sosyal hayata kazandırma sorumluluğunu da üstleniyoruz. Bugün olduğu gibi şehrimizde öğrencilerimize ve projelerine destek olmaya devam edecek, Buca IMSEF’in gelenek haline gelmesini sağlayacağız" dedi.

6 kategori

Dünya gençlerini Buca’da buluşturan organizasyonda, 19 ülkeden 108 proje yarışmaya hak kazanmıştı. Organizasyonda biyoloji, fizik, kimya, matematik-bilgisayar, mühendislik-enerji ve müzik-piyano olmak üzere 6 farklı kategori bulunuyor. Aynı zamanda ulusal katılımcılara, Buca IMSEF’in dünyanın dört bir yanında gerçekleşen 59 anlaşmalı organizasyonunda Türkiye temsilciliği ödülleri verildi.