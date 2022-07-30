Buca Gölet, ferahlatan adres oldu

Ege Bölgesi’nin en gözde eğlence ve dinlence merkezlerinden biri olan Buca Gölet Tesisleri, yaz aylarında da güzel bir hafta sonu geçirmek ve ferahlamak isteyen vatandaşların uğrak yerlerinden biri oldu.

Toplam 167 bin metrekarelik alan üzerinde kurulu olan ve restoranlardan piknik alanlarına kadar pek çok sosyal donatı alanına sahip olan Buca Gölet Tesisleri, her hafta sonu binlerce İzmirliyi ağırlıyor. Tesiste sabah saatlerinden itibaren başlayan hareketlilik akşamın geç saatlerine kadar sürerken özellikle çocuklu aileler güzel bir gün geçirmek için Buca Gölet Tesislerini tercih ediyor.

Piknik alanının yanı sıra kafe ve restoran imkanlarının bulunduğu tesislerde gerçekleştirilen konser, tiyatro ve pek çok etkinlik de Bucalıların kaliteli zaman geçirmesini sağlıyor. Şehrin bunaltıcı havasından uzaklaşmak ve sevdikleriyle eğlenceli bir aktivite yapmak isteyenlerin tercih ettiği gölet, son dönemlerde spor yapmak isteyenlere de sakin bir ortam sunuyor.