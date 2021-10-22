Buca Dijital Dershane’de okul öncesi sınıfı açıldı

Eğitimde fırsat eşitliği sağlamak için hayata geçirilen Buca Belediyesi Dijital Dershane, yelpazesini genişletti. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ile KPSS adaylarına yönelik mevcut ders içeriklerine okul öncesi de eklendi.

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç’ın korona virüs döneminde eğitimdeki tüm engelleri kaldırmak için başlattığı Dijital Dershane Projesi, kısa sürede büyük başarılara imza attı. LGS, YKS ve KPSS adayları ile ilkokul 1. sınıftan lise 12. sınıfa kadar tüm öğrencilerin vazgeçilmezi olan Dijital Dershane’ye, okul öncesi çağdaki çocuklar için de içerik eklendi.

Uzman eğitmen kadrosu tarafından 4-5 yaş grubu çocukların gelişim özelliklerine uygun olarak hazırlanan yüzlerce eğitim videosuna, günün her anında bilgisayar, tablet ya da telefondan ulaşabilecek. Ücretsiz eğitim içeriklerinden https://dijitaldershane.buca.bel.tr adresine girip kayıt yaptırarak yararlanılabilecek.

Yeni nesil eğitim

Özel teknikler ile geliştirilmiş yeni nesil çevrim içi eğitim veren Dijital Dershane’de, okul öncesi grubu için fen ve doğa etkinlikleri, kavramları öğreten video içerikleri, mutfak etkinlikleri, okuma-yazma etkinlikleri, eğlenceli oyunlar, özel günler, sanat etkinlikleri, Türkçe dil gelişimi etkinlikleri yer alıyor.