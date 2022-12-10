“Buca Bizim” diyen herkes bu ekipte

Buca Belediyesi Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) Müdürlüğü tarafından, “Buca Bizim” mottosuyla başlatılan Buca Gönüllü Katılım Platformu paydaşları ilk toplantısını yaptı. Toplantıda “Buca Bizim” diyen herkes, “Geleceği Birlikte Tasarlayalım” anlayışı çerçevesinde harekete geçmeye davet edildi.

Buca Belediyesi, kenti geliştirmek ve vatandaşların yaşam kalitesini artırmak için projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Buca Belediyesi Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü bünyesinde faaliyette bulunan “Gönüllü Katılım Platformu” projesine katılan paydaşlar, Buca Belediyesi Meclis Salonunda bir araya geldi. Ar-Ge Müdürü Filiz Basmacı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, gönüllü katılımcılara süreçle ilgili bilgiler verildi. Yoğun ilginin olduğu toplantıya UNCHR Türkiye ekibi, sivil toplum kuruluşları ve Dokuz Eylül Üniversitesinden gönüllü öğrenciler katılım sağladı.

Buca Belediyesi Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) Müdürlüğü tarafından “Buca Bizim” mottosuyla başlatılan Buca Gönüllü Katılım Platformu, ilçe halkının karşı karşıya kaldığı sorunları ortak akılla çözüme kavuşturma ve vatandaşların aidiyet duygusunu güçlendirme hedefiyle çalışmaya başlamıştı. “Buca Bizim” mottosuyla 17 ana başlığın belirlendiği platform, vatandaşların yönetime katılmasını sağlamayı amaçlıyor. Proje sayesinde Bucalılar, kente katkı koyacak tüm fikir, sorun ve projelerini “bucabizim.com” internet sitesi üzerinden belediyeye ulaştırabilecek.