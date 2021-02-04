Buca Belediyesinden pandemide gençlere moral sınavı

"Dijital Dershane" projesini başlatan Buca Belediyesi, pandemi sürecinde LGS ve YKS’ye hazırlanan gençlere ödüllü deneme sınavı düzenledi. Toplamda bin 150 Bucalı gencin katıldığı sınavlarda, dereceye giren öğrencilere ödüllerini Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç verdi.

Buca Belediyesinin, ilköğretimden üniversiteye kadar her yaş grubu öğrencinin özgür ve eşit bir eğitim alması için hayata geçirdiği Dijital Dershanenin ödüllü deneme sınavı sonuçlandı. Bucalı gençlerin sınav sürecine katkı sağlamak ve motive etmek amacıyla gerçekleştirilen ücretsiz deneme sınavı, 16, 23 ve 24 Ocak 2021 tarihlerinde, Lise Giriş Sınavı (LGS) ve Yüksek Öğretime Giriş Sınavı (YKS) öğrencilerini bir araya getirdi. Çevrimiçi olarak gerçekleştirilen deneme sınavlarının LGS bölümüne 600, YKS bölümüne 550 olmak üzere toplam bin 150 öğrenci katılım gösterdi.

Ödülü Başkan Kılıç verdi

Ödüllü sınavların LGS etabında; Zeynep Gencer, Sefra Altuntaş, Cengiz Gümüşkaya, Emirkan Aksoy, Deniz Acar, Damla Güneş ve İpek Bulakbaşı tam puan aldı. YKS’de ise Engincan Karagülle, Vaha Utku Öztemel ve Emir Kovancılar, sırasıyla ilk 3’e girdi. Sınavlarda dereceye giren öğrencileri, Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç makamda konuk etti. Gençlerle sohbet eden Başkan Kılıç, başarı elde eden öğrencilere tablet bilgisayar hediye etti.

Gençleri göstermiş oldukları başarıdan dolayı tebrik eden Kılıç, “Hepimiz çok zorlu bir pandemi sürecinden geçiyoruz. Bu süreci belki de en zorlu yaşayanlar sizlersiniz. Bizler, sizin bu süreçte önünüzde olan engelleri kaldırmak için elimizden gelen tüm desteği vermeye çalışıyoruz. Gençlerimizin göstermiş olduğu başarılarla Buca, eğitimde bir marka kent olma yolunda ilerliyor. Sizlerin de deneme sınavında göstermiş olduğunuz başarıyı, kendi sınavlarınızda da göstererek Bucamızı en iyi şekilde temsil edeceğinize inanıyorum” diye konuştu.