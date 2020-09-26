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Buca Belediyesinden okullara 100 tonluk hijyen malzemesi

BUCA BELEDİYESİ, TÜRKİYE GENELİNDE ARTMAYA DEVAM EDEN KORONA VİRÜS (COVİD-19) VAKALARINA KARŞI OKULLARA TEMİZLİK MALZEMESİ DESTEĞİNDE BULUNDU.

İZMİR 26.09.2020, 10:07
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Buca Belediyesinden okullara 100 tonluk hijyen malzemesi

Buca Belediyesi, Türkiye genelinde artmaya devam eden korona virüs (Covid-19) vakalarına karşı okullara temizlik malzemesi desteğinde bulundu. Maskeden el dezenfektanına, sıvı sabundan çamaşır suyu ve iç cephe boyasına kadar birçok malzemeden oluşan toplam 100 tonluk hijyen paketi, ilçedeki okullara dağıtılmak üzere Buca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edildi.

Buca Belediyesi, pandemi döneminde başlatılan yeni eğitim öğretim yılında öğretmen ve öğrencilerin sağlığı için çalışmalarını sürdürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı kararıyla belirlenen sınıflarda aralıklı olarak başlatılan yüz yüze eğitim nedeniyle dezenfeksiyon çalışmaları yapan Buca Belediyesi, aynı zamanda okullara temizlik malzemesi desteği sağladı.

Hijyen için gerekli tüm malzemeler

Yürütülen çalışma kapsamında yaklaşık 100 tonluk temizlik malzemesi, Buca’daki okullara dağıtılmak üzere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edildi. Malzemeler içerisinde 300 bin adet maske, 5 bin litre el dezenfektanı, 50 bin litre sıvı el sabunu, 25 bin litre çok amaçlı temizlik malzemesi, 15 bin litre çamaşır suyu ve 2 ton iç cephe boyası yer aldı.

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