Buca Belediyesinden miniklere diş sağlığı eğitimi

Buca Belediyesi, anaokulu ve ilkokul öğrencilerine ağız ve diş sağlığı eğitimi veriyor.

Çocukların sağlıklı büyümesi ve gelişmesi için kültürden spora pek çok alanda projeler üreten Buca Belediyesi, miniklere ağız ve diş sağlığı eğitimlerine devam ediyor. Diş hekimleri tarafından interaktif şekilde gerçekleştirilen eğitimlerin ardından çocuklara diş fırçası ve diş macunu hediye ediliyor.

Yıl sonuna kadar Buca’daki tüm ilkokul öğrencilerine ulaşmayı hedeflediklerini belirten Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, ”Çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde büyümesi en büyük arzumuz. Ağız ve diş sağlığı konusunda da küçük yaşta verilen eğitimlerin büyük önem taşıdığına inanıyoruz. Diş hekimimiz aracılığıyla çocuklarımıza dişlerini nasıl fırçalamaları gerektiğini uygulamaları olarak anlatıyoruz. Ayrıca neleri dikkat etmeleri gerektiği konusunda da bilgilendirme yapıyoruz” diye konuştu.