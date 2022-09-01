Buca Belediyesinden Kuruçeşme’ye yeni park

İzmir’in Buca ilçesinde, yeşil alan oranını artırmak için yürütülen çalışmalara bir yenisi eklendi. Kuruçeşme Mahallesi’nde bulunan 3 bin metrekarelik alanı yeşil ve doğa için ayıran Buca Belediyesi, 50 tane de zeytin ağacını barındıran parkı başta çocuklar olmak üzere Bucalıların hizmetine sunacak.

Buca’da, yeşil alanların artırılması için kente bir park daha kazandırıldı. Kuruçeşme Mahallesi’nde, 205/51 ve 52 sokakların kesiştiği 3 bin metrekarelik alan Bucalıların nefes alacağı bir parka dönüştürülüyor. Belediyenin Park Bahçeler ve Fen İşleri Müdürlüklerinin ortak çalışmasıyla hayata geçecek olan ve bir ay içinde tamamlanması planlanan park, okula dönen çocuklara da hediye olacak. Yeşil alan niteliğinin yanı sıra, her yaştan kişinin nitelikli zaman geçirebileceği parkta oturma alanları da bulunacak. Zeminin çimle kaplanacağı ve yaklaşık 50 tane zeytin ağacına ev sahipliği yapan parkta, özel bir ışıklandırma sistemi