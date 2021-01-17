Buca Belediyesinden kar mesaisi

Buca Belediyesi, ilçenin yüksek kesimlerinde etkisini gösteren ve bembeyaz görüntülerin oluşmasını sağlayan kar yağışı nedeniyle harekete geçti. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, yağışla birlikte yollarda tuzlama çalışması başlattı.

Buca’nın yüksek kesimlerinde etki göstermeye başlayan kar yağışı üzerine Buca Belediyesi ekipleri teyakkuza geçti. Öğle saatleri itibarıyla Buca’nın yukarıda kalan mahallelerinde hafif olarak başlayan ve şiddetini saatler ilerledikçe artıran kar yağışı, güzel görüntüler ortaya çıkardı. Belediye ekipleri ise kar yağışının yaşamı olumsuz etkilememesi için hazırlık yaptı. Buca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, araçların kar yağışından ve olası bir buzlanmadan etkilenerek kazalara sebebiyet vermemesi için yollarda tuzlama çalışmaları başlattı. Kar yağışının şiddetini artırma ihtimaline karşı ekipler, gece boyunca teyakkuzda olarak çalışmaları yürüttü.