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Buca Belediyesinden işçisine rekor zam

Buca Belediyesi’nde 1.300 personeli ilgilendiren Toplu İş Sözleşmesi, rekor zam oranıyla sonlandı. En az ücret alan personel maaşının 5 bin TL olduğu sözleşmede, işçiler çok sayıda yeni sendikal hak kazandı. Anlaşmanın sağlanmasının ardından işçiler, belediye binası önünde Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç ile birlikte sloganlar eşliğinde, halaylarla, türkülerle kutladı. Sözleşme sonucunda Buca Belediyesi’nde her hangi bir ücret adaletsizliği kalmadığını ifade eden Başkan Kılıç, “Ananızın ak sütü gibi helal olsun” dedi.

İZMİR 22.01.2021, 14:44
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Buca Belediyesinden işçisine rekor zam

Buca Belediyesi’nde 1.300 personeli ilgilendiren Toplu İş Sözleşmesi, rekor zam oranıyla sonlandı. En az ücret alan personel maaşının 5 bin TL olduğu sözleşmede, işçiler çok sayıda yeni sendikal hak kazandı. Anlaşmanın sağlanmasının ardından işçiler, belediye binası önünde Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç ile birlikte sloganlar eşliğinde, halaylarla, türkülerle kutladı. Sözleşme sonucunda Buca Belediyesi’nde her hangi bir ücret adaletsizliği kalmadığını ifade eden Başkan Kılıç, “Ananızın ak sütü gibi helal olsun” dedi.

Kent için gece gündüz demeden alın teri döken işçilere emeğinin ve alın terinin karşılığını veren Buca Belediyesi, toplu iş sözleşmesi görüşmelerini rekor zamla noktaladı. DİSK Genel İş Sendikası 5’nolu Şube’de örgütlü ve Buca Belediyesi’nin şirketi BUCAMAR’da (Buca İmar ve İnşaat Sanayi Teknik Hizmetler Anonim Şirketi) görev yapan 1.300 personeli ilgilendiren Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlandı.

Kadınlara ve engellilere pozitif ayrımcılık

Belediye ve sendika temsilcileri arasında anlaşmaya varılan iki yıllık Toplu İş Sözleşmesi kapsamında, belediyede çalışan emekçilerin en düşük aldığı ücret 5 bin TL olarak belirlenirken, personeller yevmiye primleri, gıda yardımı gibi çok sayıda sendikal hak kazandı. Sözleşmede ayrıca Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç’ın talimatıyla 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde belediyedeki kadın personellere, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde ise engelli personellere prim verilmesi kararlaştırıldı.

Bayram gibi kutlama

Toplu İş Sözleşmesi’nin bilgilendirme toplantısı Buca Belediyesi Hizmet Binası önünde, bayram havasında gerçekleştirildi. Açıklamaya Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, CHP Buca İlçe Başkanı Hacer Taş Gültepe, İYİ Parti Buca İlçe Başkanı Gamze Bilgen Torun, DİSK Genel İş 5 No’lu Şube Başkanı Ali Haydar Kara, Buca Belediyesi Meclis üyeleri ve yüzlerce belediye çalışanları katıldı. Alana, sahada görevli temizlik ve park işçileri sloganlarla, davul zurnayla girdi. İşçiler belediye önünde pankartlar açarak “İşçi dostu başkan Erhan Kılıç”, “Buca emeğin yanında”, “Emeğin kalesi Buca”, “İşçi başkan el ele birlikte güzel günlere” sloganları atıldı. Belediye önünde sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek halaylar çekildi, hep bir ağızdan devrim türküleri söylendi.

Ücret adaletsizliği kalmadı

Coşkulu kutlamaların ardından işçiler Başkan Kılıç’ı alana çağırdı. İşçilerin çağrısı üzerine makamından çıkarak personelin yanına gelen Başkan Kılıç, ”Belediye başkanı olarak seçildiğimde ilk uğradığım yer temizlik işleri şantiyesi oldu. Orada, ‘ücretlerdeki adaletsizliği kaldıracağız’ diye söz vermiştik. Sahadaki emekçiye, parkları temizleyen, Buca’nın bütün çöpünü temizleyen, yağmur, çamur, kar dinlemeden bizlerin mutluluğu ve sağlığı için çalışan emekçilerimizin alın terlerini yerde bırakmayacağız dedik ve ne mutlu ki dediğimizi yaptık. Artık Buca Belediyesi’nde her hangi bir ücret adaletsizliği kalmadı” diye konuştu.

Ananızın ak sütü gibi helal olsun

Süreci barış içinde yürüten tüm temsilcilere ve personele teşekkür eden Kılıç, “Biz Buca Belediyesi olarak bu maaşları ödeyebilecek kudrete sahibiz. İnşallah gelecekte çok daha güzel toplu sözleşmeler yapacağımıza inanıyorum. Bu ücretlerin, yoksulluk sınırlarının 7 bin lirayı bulduğu bu yaşam koşullarında hala yeterli olduğunu düşünmüyorum. Ama bugün, elimizden bu geldi. Ananızın ak sütü gibi helal olsun! Sizlerden şunu istiyorum; işinize sımsıkı sarılın, işinizi en iyi şekilde yapın, Buca pırıl pırıl olsun, parklarımız pırıl pırıl olsun, sokaklarımız pırıl pırıl olsun. Bizlerde halkımızın karşısına alnımız ak çıkalım” ifadelerini kullandı.

Sözleşme sonucunun memnuniyet verici olduğuna değinen DİSK Genel İş 5 No’lu Şube Başkanı Ali Haydar Kara, “Ne yapılamaz dendiyse hepsini Cumhuriyet Halk Partili belediyelerle birlikte yaptık. Alkışlayın dostlar alkışlayın çok iyi bir toplu iş sözleşmemiz oldu. 17 yıldır bu belediyede hizmet üreten 1.300 kardeşimiz ilk defa özgür bir toplu iş sözleşmesi yaptı. Az veren canından çok veren malından verir. En büyük teşekkürü son bir kez bizimle görüşen, tüm istekleri kabul eden, işçi dostu, emek dostu kardeşimiz yol arkadaşımız, bize candan veren belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.
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