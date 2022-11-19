Buca Belediyesinden e-Belediye hizmetleri ile ödemelerde kolaylık

Buca Belediyesi, vatandaşlara vergi ödeme konusunda büyük kolaylık getiriyor. Emlak vergisi gibi pek çok vergi ödemesi ve yapılandırmalar Buca Belediyesi web sitesi (www.buca.bel.tr) üzerinden https://ebelediye.buca.bel.tr/FastPayment adresinden rahatça yapılabiliyor.

Buca Belediyesi web sitesine giren vatandaşlar “Borç Ödeme” başlığı altında açılan yeni sayfaya girerek işlemlerini sıra beklemeden rahatça gerçekleştirebiliyorlar. T.C. kimlik numaraları ile giriş yaptıklarında, cep telefonlarına gelecek olan SMS şifresini girerek, çift doğrulamanın gerçekleşmesiyle işlemlerini kolayca ve güvenli bir şekilde yapabilen vatandaşlar, aynı sayfadan geçmiş dönem ödemelerini de rahatça kontrol edebiliyorlar. Vatandaşlar Buca Belediyesi e-belediye sayfasına ‘kullanıcı girişi’ seçeneğinin yanı sıra ‘e-devlet ile giriş’ seçeneği ile de giriş yapabiliyorlar.

Vatandaşların internet sayfasından yapabildikleri ödeme başlıkları ise şunlar: Vergi ödemeleri (emlak vergisi, çevre ve temizlik vergisi, ilan-reklam vergisi, katı atık ödemeleri) , yapılandırma ödemeleri(7256 sayılı yapılandırma ve 7326 sayılı yapılandırma ödemeleri) , moloz alım borç ödemeleri, evlendirme işlemleri ödemeleri gibi tahakkuk ödemeleri.

Öte yandan, vergi ödemeleri ile ilgili yapılan açıklamada; emlak vergisi, çevre ve temizlik vergisi, ilan ve reklam vergisi, katı atık ödemelerinin 2022 yılı 2. dönem ödemesi, 7256 sayılı yapılandırmanın 12. taksiti ve 7326 sayılı yapılandırmanın 8. taksitinin son ödeme tarihi 30 Kasım 2022 Çarşamba olduğu belirtildi.

Buca Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü, Buca Belediyesi web sitesi sayesinde vatandaşların sıra beklemeden, belediyeye gelmeden işlemlerini daha etkin, pratik, hızlı ve güvenli bir biçimde internet üzerinden yapabileceklerini belirtti.