Buca Belediyesinden Covid -19 ile mücadele raporu

Türkiye’nin bir yılı geride bıraktığı pandemi döneminde Buca Belediyesi, korona virüs (Covid-19) ile mücadele raporunu açıkladı. Belediye birimleri, yıl boyunca aralıksız sürdürdüğü çalışmalarla dezenfekteden maskeye; sosyal yardımdan denetimlere; esnafa destekten eğitime kadar birçok alanda binlerce hemşehriye destek oldu.

Buca Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınının Türkiye’de görülmesinin birinci yılında, kent genelinde yürütülen mücadelenin raporunu açıkladı. Türkiye’de ilk vakanın görüldüğü 11 Mart 2020 tarihinden itibaren Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç’ın da aktif olarak saha çalışmalarına katıldığı mücadele çalışmalarının bir yıllık sürecinde, temizlikten eğitime; sosyal yardımdan esnafa kadar her alanda Covid-19’a karşı mücadele başlatıldı.

Buca’ya dezenfekte çemberi

Buca Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü onaylı ilaçlarla kent genelinde dezenfekte çalışması başlatıldı. Ekipler gece gündüz demeden Buca’nın 47 mahallesindeki toplam 3 bin 518 sokak ve 53 caddeyi 3’er kez dezenfekte etti. Saha ekipleri; 6 bin 649 bina, 225 okul, 157 cami, 292 park, 2 bin 649 araç, 67 kamu kurumu, 43 hastane, bin 429 işyeri, 425 eczane, 66 Buca Belediye binası ve hizmet binaları, 65 ilçe içi ulaşım minibüsü olmak üzere toplam 12 bin 67 noktayı teker teker dezenfekte etti.

1 milyon 832 bin adet maske, 24 bin dezenfektan

Dezenfekte çalışmalarının yanı sıra kent genelinde maske, mesafe ve temizlik çalışmalarının sağlanması için çalışmalar yürüten Buca Belediyesi, vatandaşlara pazar yerleri, kamu kurumları, iş yerleri, okullar, eczane ve ibadethane gibi yerlerde 1 milyon 832 bin 600 adet maske, 832 bin eldiven, 24 bin 672 adet dezenfektan, 5 bin 697 dezenfekte dispanseri, 2 bin 384 kolonya, 16 bin 647 adet siperlik, 55 tulum, 75 bin adet seccade, 62 ateş ölçer dağıtımı gerçekleştirildi. Vatandaşlara yapılan dağıtımların yanı sıra okul ve hastaneler başta olmak üzere 15 bin litre çamaşır suyu, 50 bin litre köpüklü el sabunu ve 25 bin litre yüzey temizleyici dağıtıldı.

Yıl boyu aralıksız denetim

İçişleri Bakanlığı tarafından alınan korona virüs tedbirlerinin uygulanması için Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, kent genelinde denetimlerine aralıksız devam etti. Zabıta ekipleri, Buca’nın semt pazarları başta olmak üzere faaliyet gösteren işletmelerde maske, mesafe ve temizlik denetimleri gerçekleştirdi.

Buca’nın tarlalarından sofralara

Pandemi döneminde kentin gıda güvenliğini sağlamak için tarımsal kalkınma hamlesi başlatıldı. Buca Belediyesinin tüm kırsal arazileri tarıma açılırken tarlalarda toplam 18 tonluk domates, biber ve patlıcan üretimi gerçekleştirildi. Üretilen ürünler, korona virüs sürecinde bin ailenin mutfağına destek oldu.

34 bin 150 aileye erzak

Korona virüs tedbirleri nedeniyle ekonomik olarak zor günler geçiren vatandaşların yanında olabilmek için Buca Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından, 28 bin 750 aileye gıda erzak paketi, 5 bin 400 aileye temizlik erzak paketi olmak üzere toplam 34 bin 150 aileye erzak desteği sağlandı. Erzak yardımlarının yanı sıra ihtiyaç sahibi bin öğrenciye ise okul çantası ve kırtasiye paketleri verildi.

Esnafa can suyu

Buca Belediyesi, pandemi sürecinde zor günler geçiren esnafa destek oldu. İlçedeki 459 kadın ve erkek kuaförü dezenfekte edilirken, temizlik ve erzak paketleri verildi. Kuaför esnafının yanı sıra kontrollü normalleşme dönemiyle birlikte kepenk açan 400’ün üzerinde kahveci esnafına 300 TL değerinde temizlik ve gıda erzakı ile 500 TL tutarında nakdi yardım yapıldı.

Sanatçılara destek

Tedbirler nedeniyle eğlence mekânları ve sanat merkezlerinin faaliyetlerine ara verilmesi üzerine zor dönemden geçen mahalli sanatçılara destek sağlandı. Yıl boyunca belediye tarafından çevrim içi olarak 34 etkinlik gerçekleştirilirken, toplam 109 sanatçıya kucak açıldı. Bucalılar da evlerine konuk olan sanatçıların performanslarıyla korona virüs salgını sürecinde moral buldu.

Eğitimde fırsat eşitliği

Pandemi döneminde Milli Eğitim Bakanlığı kararıyla uzaktan eğitime geçen öğrencilere eğitimde fırsat eşitliği sağlamak için Buca Dijital Dershane projesini hayata geçirildi. İlköğretim, ortaöğretim ve lise çağındaki öğrencilerin tüm ders anlatımlarını dijital ortama taşıyan proje, öğrencilerin hem okul eğitimlerine hem de sınav süreçlerine katkı sağladı. Öğrencilere, konu anlatımından soru çözümüne, deneme sınavından psikolojik ve diyetisyen desteğine kadar tüm imkanları sunan Dijital Dershane’den pandemi boyunca 2 bin 526 öğrenci ücretsiz eğitim aldı. 75 öğrencinin uzaktan eğitim sürecinde eğitimine katkı sağlayabilmek için tablet bilgisayar dağıtıldı.

Bucalının en yakınında

Buca Belediyesi Özgecan Aslan Kadın Danışma Merkezinin pandemi döneminin başında hizmete açtığı psikososyal destek hattı, bir yıl boyunca 226 Bucalıya destek sağladı. Merkezin danışmanları korona virüs sürecinde hemşehrilerin kaygılarını ortadan kaldırdı. Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmaya başladığı ilk kısıtlamalar başta olmak üzere ihtiyaç sahibi bin 621 vatandaşın hastane kamu kurumu, banka, eğitim kurumu, ulaşım hizmeti sağlandı.