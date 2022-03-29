Buca Belediyesinden çocuklara doğa dostu eğitim

Buca Belediyesi, sıfır atık projesi çerçevesinde okullarda eğitim vermeye başladı. Eğitimler sayesinde çevre bilincinin çocuk yaşta aşılanması hedefleniyor.

Sürdürülebilir bir çevre oluşturmak için farkındalık çalışmaları yürüten Buca Belediyesi, sıfır atık projesi çerçevesinde Buca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptığı protokol çerçevesinde okullarda sıfır atık eğitimine başladı. Çamlık Şehit Hüseyin Tolga Hepgül İlkokulunda belediyenin çevre mühendisleri, küçük öğrencilere; çevre kirliliği, atık oluşumunun engellenmesi veya azaltılması, atığın oluşması durumunda atıkların kaynağında ayrıştırılması ve geri dönüşümünün sağlanması gibi konularda detaylı bilgilendirme yaptı. İnteraktif şekilde gerçekleştirilen eğitimleri ilgiyle takip eden minikler, merak ettikleri soruların da yanıtlarını aldı.

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, daha temiz ve yaşanabilir güzel bir gelecek için farkındalık eğitimlerini sürdüreceklerini ifade etti.