Buca Belediyesinden can dostlar için kışa hazırlık
SIFIR ATIK PROJESİNİ DE DESTEKLEYEN ÇALIŞMAYLA KULLANILMAYAN ARABA LASTİKLERİNDEN ÜRETİLEN 20 ADET KEDİ EVİ İLE HAVA ŞARTLARINA DAYANIKLI BETON BESLENME ODAKLARI BUCA’NIN DÖRT BİR YANINDA KONUMLANDIRILDI.
Buca Belediyesi, sokak hayvanları için kış hazırlıklarına başladı. Sıfır atık projesini de destekleyen çalışmayla kullanılmayan araba lastiklerinden üretilen 20 adet kedi evi ile hava şartlarına dayanıklı beton beslenme odakları Buca’nın dört bir yanında konumlandırıldı.
Sokak hayvanların her mevsim özgürce yaşamlarını sürdürebilmeleri için mücadele veren Buca Belediyesi, kış hazırlıklarına başladı. Buca Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, sonbahar ile birlikte can dostların barınma ihtiyacını karşılamak için kedi evi üretimi yapıyor.
Sokak kedilerinin kış aylarında soğuk ve yağışlı havadan korunmalarını sağlamak amacıyla kullanılmayan araba lastikleri birer yuvaya çevrildi. Sıfır Atık Projesi’ni de desteklemek amacıyla yürütülen projede, ilk etapta 20 adet kedi evi hazırlandı. Hazırlanan kedi evleri, kent merkezindeki parklara konumlandırılarak can dostlara güzel yuvalar oluşturuldu.
Kedi evi çalışmasının yanı sıra, can dostlar için dayanıklı betondan mama ve su kapları hazırlandı. Toplamda 50 adet temin edilen beton kaplar, beslenme odaklarına verilen zararı ortadan kaldırmayı hedefliyor. Özellikle içerisine konulan mama ve suların devrilmesini, kırılmasını, dağıtılmasını ve doğal yollarla zarar görmesini engelleyecek beton beslenme odakları Buca’nın çeşitli bölgelerine yerleştirildi.
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