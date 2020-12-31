Buca Belediyesinden atık ilaçlara karşı çevreci proje

Buca Belediyesi, atık ilaçlar nedeniyle oluşan doğa kirliliğine dur demek için atık ilaç toplama projesi başlattı. Çevreci Eczacılar Kooperatifi (ÇEKOOP) işbirliğiyle düzenlenen proje kapsamında vatandaşların kullanmadıkları veya tarihi geçen ilaçları atabilmeleri için Buca’daki eczanelere atık ilaç toplama noktaları yerleştirdi. Projenin ilk adımını atan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, vatandaşlara çevre kirliliğine karşı işbirliği çağrısı yaptı.

Buca Belediyesi, atık ilaçlar nedeniyle oluşan çevre kirliliğini önlemek için geri dönüşüm projesi başlattı. Buca Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile ÇEKOOP işbirliğinde başlatılan proje kapsamında, Buca’daki ÇEKOOP üyesi 18 eczaneye atık ilaç toplama noktaları yerleştirildi. Proje sayesinde vatandaşlar, eczanelerdeki kutulara evlerinde kullanmadığı ya da bir kısmı kullanılmış, kalanı kullanılmamış ve kullanılmayacak olan ilaçları atabilecek. Evlerdeki ilaçların yanı sıra hastanelerde, eczanelerde miadı dolmuş ilaçlar bu noktalarda depolanacak. Depolanan ilaçlar doğru şekilde imha edilerek çevreyi ve insan sağlığını doğrudan olumsuz etkilemesinin önüne geçilecek.

İlk adımı Başkan Kılıç attı

Projenin ilk adımını ise Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç attı. Buca’da konumlandırılan eczaneleri ziyaret eden Başkan Kılıç, kullanılmayan ilaçları atık ilaç toplama noktasına atarak çevreci projeyi başlattı. Tüm Bucalı hemşehrilere atık toplama çağrısı yapan Kılıç, “Hepimizin bildiği gibi ilaç atıkları, doğamıza son derece ciddi zararlar veriyor. Bunun önüne geçebilmek için Buca Belediyesi olarak bir çalışma başlattık. Atık ilaçların bilinçsizce evsel atıklara karıştırılması ve bertaraf edilememesi doğal kaynaklarımızın üzerinde de oldukça olumsuz bir yük yaratıyor. Bunun önüne geçebilmek için tüm hemşehrilerimzi bu projeye ortak olmaya davet ediyorum” dedi.

“Ülkemize örnek olacak”

ÇEKOOP Kurucu Başkanı Eczacı Şule İlkkurşunlu, “Atık ilaçların doğru şekilde imha edilememesi halinde ya çöpe ya da kanalizasyona atılarak doğaya karışmasına imkan sağlıyoruz. Doğaya karışan ilaçlar da yer altı sularıyla canlılara geri dönecek. Çöpe atılan ilaçlar ise hem çocuklarımızın hem de hayvanların sağlığını olumsuz yönde etkiliyor. Bu anlamda Buca Belediyesine bu yaptığı girişim için teşekkür ediyorum. Atık ilaçların toplanması, ülkemize çok önemli bir değer ve bir örnek olacak” diye konuştu.