Buca Belediyesi yarı zamanlı ücretsiz eğitim merkezlerini açıyor

Eğitimde fırsat eşitliği oluşturmak için projeler üreten Buca Belediyesi, maddi olanakları sınırlı ailelerin 4-6 yaş arasındaki çocukları için yarı zamanlı ücretsiz okul öncesi eğitim merkezlerini hizmete açacak. 18 Ekim’de hizmete başlayacak 6 ayrı merkezde, minikler haftanın 5 günü eğitim alacak.

Profesyonel öğretmen ve yönetici kadrosuyla; Şirinyer, Gediz, Ufuk, Kozağaç, Bucakoop ve Yenigün semtlerinde hizmet veren Buca Belediyesi Pırlanta Merkezleri, yarı zamanlı okul öncesi eğitim merkezlerine dönüşecek. Tamamen ücretsiz olacak eğitim merkezlerinde, 48-72 ay arası çocuklara hizmet verilecek. Minikler, hafta içi her gün eğitim görecek. 09.00-12.30 saatleri arasında sabahçı, 13.30-17.00 saatleri arasında ise öğlenci grup alınacak. Eğitim merkezlerinden aile geliri 4 bin liranın altında olan vatandaşlar yararlanabilecek.

Öğrenci kayıtlarına başlayan merkezlere, veli ve çocuk nüfus cüzdanı fotokopileri, çocuğa ait 2 adet vesikalık fotoğraf, Buca’da ikamet edildiğine yönelik ikametgâh belgesi ve e-devlet üzerinden alınan aile gelirini gösteren sigorta döküm belgesi ile başvuru yapılabilecek.