Buca Belediyesi Kütüphanesinde özel sterilizasyon önlemi
UYGULAMA KAPSAMINDA KÜTÜPHANEYE TESLİM EDİLEN KİTAPLAR, GÖREVLİLER TARAFINDAN KONTROLLERİ SAĞLANARAK STERİLİZASYON MAKİNESİNE YERLEŞTİRİLİYOR. YERLEŞTİRİLEN KİTAPLAR, İNSAN SAĞLIĞINA ZARAR VERMEYECEK ŞEKİLDE YARIM SAAT OZON YÖNTEMİYLE STERİLİZE EDİLİYOR.
Salgın döneminde vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Buca Belediyesi Kütüphanesinde, özel sterilizasyon önlemi alındı. Korona virüsü başta olmak üzere birçok salgın hastalığı taşıyabilme özelliği olan kitaplar, özel sterilize makinesiyle dezenfekte edilerek okuyucuların kullanımına sunuluyor.
Pandemi döneminde korona virüsü salgınına karşı mücadelesini sürdüren Buca Belediyesi, bünyesindeki kütüphanede de özel sterilizasyon önlemi aldı. Salgın nedeniyle evlerinde kalan vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Buca Belediyesi Kütüphanesinde vatandaşların güvenli bir şekilde kitap okuyabilmesi için sterilizasyon makineleri kuruldu. Uygulama sayesinde korona virüsün yanı sıra; tüberküloz, difteri, tifo, domuz gribi çok sayıda ateşli ve bulaşıcı hastalıkları da taşıyabilme özeliğine sahip kitaplardaki virüs ve mikropların önüne geçildi.
Ozonla sterilizasyon
Uygulama kapsamında kütüphaneye teslim edilen kitaplar, görevliler tarafından kontrolleri sağlanarak sterilizasyon makinesine yerleştiriliyor. Yerleştirilen kitaplar, insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde yarım saat ozon yöntemiyle sterilize ediliyor. Bu yöntemle salgın hastalıkların önüne geçilirken, aynı zamanda kitapların da ömrünün uzamasını sağlıyor.
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