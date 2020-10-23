Buca Belediyesi kurslarına kadınlardan yoğun ilgi
BUCA BELEDİYESİNİN BUCA HALK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ İŞ BİRLİĞİYLE DÜZENLEDİĞİ HOBİ, SANAT VE SPOR KURSLARI BU YIL KORONA VİRÜSÜ SALGINI NEDENİYLE KISITLI KATILIM VE SOSYAL MESAFE KURALLARINA UYGUN OLARAK BAŞLATILDI.
Buca Belediyesi, yeni sezona 5 merkezindeki 22 farklı kursla başlangıç yaparken; hobi, sanat ve spor alanlarında açılan ücretsiz kurslarda kadınlar tarafından en çok talep gören branş aşçılık oldu.
Buca Belediyesinin Buca Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlediği hobi, sanat ve spor kursları bu yıl korona virüsü salgını nedeniyle kısıtlı katılım ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak başlatıldı. Çamlıkule Ceren Özdemir Semt Merkezi, Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi, Cemal Yetginer Etüt Meslek ve Sanat Atölyesi, Evka-1 Semt Evi ve Mevlana Sanat Atölyesi olmak üzere toplam 5 merkezde verilen kurslar, 22 farklı branşta düzenlendi.
Girişimci kadınlar için ilk adım
Kurslar, çocuk ve yetişkinler olarak iki kategoride düzenlenirken, kursiyerler yetenekleri doğrultusunda boş zamanlarını en güzel şekilde değerlendirme fırsatı yakalıyor.
Kursların ise resim, kuaförlük, iş garantili hazır giyim, makine, dikiş, bilgisayar işletmenliği, el nakışı, pilates, ebru, ney, ahşap boyama, takı tasarım, aşçılık, pastacılık, işaret dili, rölyef, diksiyon, cilt bakımı-makyaj, çocuk satranç, çocuk resim, drama, okuma yazma ve halk oyunları branşlarında verildiği belirtildi.
Kadınların en çok ilgi gösterdiği branşların başında ise aşçılık kursu geliyor. Kursiyerler, profesyonel mutfak eğitimleriyle lezzetleri en ince ayrıntısıyla öğrenirken, yeteneklerini geliştirip kendi işinin patronu olma hayallerine bir adım daha yaklaşıyor.
|İmsak
|05:53
|Güneş
|07:18
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:50
|Akşam
|18:19
|Yatsı
|19:39
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|5
|13
|2. Fenerbahçe
|5
|11
|3. Karagümrük
|5
|8
|4. Antalyaspor
|5
|8
|5. Erzurumspor
|4
|7
|6. Galatasaray
|5
|7
|7. Sivasspor
|4
|7
|8. Kasımpaşa
|5
|7
|9. Hatayspor
|4
|7
|10. Göztepe
|5
|6
|11. Konyaspor
|4
|6
|12. Kayserispor
|5
|6
|13. Çaykur Rizespor
|5
|5
|14. Trabzonspor
|5
|5
|15. Malatyaspor
|5
|5
|16. Denizlispor
|5
|5
|17. Gaziantep FK
|5
|4
|18. Beşiktaş
|4
|4
|19. Gençlerbirliği
|4
|4
|20. Başakşehir
|5
|4
|21. Ankaragücü
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|6
|14
|2. İstanbulspor
|6
|13
|3. Ankara Keçiörengücü
|6
|13
|4. Altınordu
|6
|12
|5. Adana Demirspor
|6
|11
|6. Samsunspor
|6
|11
|7. Giresunspor
|6
|11
|8. Altay
|6
|10
|9. Adanaspor
|6
|9
|10. Bursaspor
|6
|7
|11. Balıkesirspor
|6
|7
|12. Akhisar Bld.Spor
|6
|6
|13. Bandırmaspor
|6
|5
|14. Menemen Belediyespor
|6
|5
|15. Ümraniye
|6
|4
|16. Ankaraspor
|6
|4
|17. Eskişehirspor
|6
|3
|18. Boluspor
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|5
|13
|2. Aston Villa
|4
|12
|3. Liverpool
|5
|10
|4. Leicester City
|5
|9
|5. Arsenal
|5
|9
|6. Wolverhampton
|5
|9
|7. Tottenham
|5
|8
|8. Chelsea
|5
|8
|9. West Ham
|5
|7
|10. Leeds United
|5
|7
|11. Man City
|4
|7
|12. Southampton
|5
|7
|13. Newcastle
|5
|7
|14. Crystal Palace
|5
|7
|15. M. United
|4
|6
|16. Brighton
|5
|4
|17. West Bromwich
|5
|2
|18. Burnley
|4
|1
|19. Sheffield United
|5
|1
|20. Fulham
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|6
|11
|2. Villarreal
|6
|11
|3. Real Madrid
|5
|10
|4. Getafe
|5
|10
|5. Cádiz
|6
|10
|6. Granada
|5
|10
|7. Real Betis
|6
|9
|8. Atletico Madrid
|4
|8
|9. Barcelona
|4
|7
|10. Sevilla
|4
|7
|11. Osasuna
|5
|7
|12. Elche
|4
|7
|13. Valencia
|6
|7
|14. Athletic Bilbao
|5
|6
|15. Eibar
|6
|5
|16. Huesca
|6
|5
|17. Celta de Vigo
|6
|5
|18. Deportivo Alaves
|6
|4
|19. Real Valladolid
|6
|3
|20. Levante
|5
|3