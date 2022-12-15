Buca Belediyesi gençlik merkezlerine rekor başvuru

Kurulduğu günden bu yana 34 binin üzerinde öğrenciye kapılarını açan Buca Belediyesi Işılay Saygın ve Tarık Akan gençlik merkezlerine geçtiğimiz ekim ayında tam bin 190 yeni kayıt alındı.

Bir eğitim kenti olan Buca’da farkındalık oluşturan projeler arasında ilk sıralarda yer alan Işılay Saygın ve Tarık Akan gençlik merkezleri, kuruldukları ilk günden beri titizlilikle hizmetlerine devam ediyor. Merkezlerde ücretsiz internet hizmetinden, sinema salonuna; oyun alanlarından çamaşır yıkama odalarına kadar pek çok hizmet öğrencilere sunuluyor.

Hizmetler ücretsiz sunuluyor

Gençler ücretsiz olarak faydalanabildikleri merkezlerde hem ihtiyaçlarını gideriyorlar hem sosyalleşip iyi zaman geçirebiliyorlar. Tarık Akan Gençlik Merkezi ve Işılay Saygın Gençlik Merkezleri’nden herhangi birine üye olan üniversiteliler iki merkezden de faydalanabiliyor. Üniversite öğrencileri merkezlerde tiyatro ve dans kurslarına katılabildikleri gibi, kişisel gelişim seminerlerine ve İngilizce konuşma kulüplerine katılım sağlayabiliyorlar. Öte yandan düzenlenen panellerle hayata atılacak gençlere kariyer planlama eğitimleri verilerek, kendilerine iş hayatına hazırlayacak bilgiler sunuluyor.

Tarık Akan Gençlik Merkezi

60 bin üniversite öğrencisinin öğrenim gördüğü Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Kampüsü karşısında düzenlenen Tarık Akan Gençlik Merkezi, 2 bin 809 metrekare alanda hizmet veriyor. 5 katlı merkezin bodrum katında play station, langırt ve bilardo masasının bulunduğu oyun odası, günde 120 kişiye hizmet verebilecek kapasiteye sahip 8 adet ev tipi, 2 adet sanayi tipi çamaşır makinesi, 4 adet ev tipi, 2 adet sanayi tipi kurutma makinesinden oluşan çamaşırhane bulunuyor. Zemin katta, resim, müzik ve seramik odası, sergi alanı ve kafeteryanın yanı sıra dinlenme alanı yer alıyor. 1. katta ise aynı anda 2 grubun oynayabileceği bowling salonu ile koşu bandı, ağırlık aletleri, soyunma odası ve duşların yer aldığı fitness salonu bulunuyor.

Işılay Saygın Gençlik Merkezi

Eylül 2018’de açılan Işılay Saygın Gençlik Merkezi’nde ise çamaşırhane, kütüphane, dinlenme ve eğlenme alanları bulunuyor. Gençlerin sosyal ve kültürel faaliyetlerini gerçekleştirebileceği kompleks bir tesis olarak düzenlenen Işılay Saygın Gençlik Merkezi, 305 metrekaresi kapalı olmak üzere toplam bin 85 metrekare alanda hizmet veriyor. Kütüphane ise merkezin önemli hizmetleri arasında yer alıyor.