Buca Belediyesi Gazeteci Buket Güler’i konuk etti

Buca’yı İzmir’in sanat merkezi yapmayı hedefleyen Buca Belediyesi, kültür ve sanat söyleşileri çerçevesinde haber programlarının sevilen yüzü Buket Güler’i ağırladı.

Sanatın her dalını kent geneline yaymayı ve kentin tüm dinamikleri tarafından benimsenmesini sağlamayı önceliklerinden biri olarak belirleyen Buca Belediyesi, kültür ve sanat söyleşileri çerçevesinde ünlü haber sunucusu Buket Güler’i ağırladı. Buca Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte, Güler gazetecilik hayatıyla ilgili anılarını hayranlarıyla paylaştı. Büyük ilgi gören etkinlikte ünlü sunucu daha sonra ilk kitabı ‘Hiç Tanımadım Hiç Unutmadım’ı, Bucalı okurları için imzaladı.