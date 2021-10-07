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Buca Belediyesi daha temiz bir Forbes için uygulama başlattı

Buca Belediyesi, kentin alışveriş ve dinlenme merkezlerinden biri olan Forbes Sevgi Yolu’nda yeni bir proje başlattı. “Temiz adres: Forbes” sloganıyla hayata geçirilen proje kapsamında, sevgi yolu üzerindeki çöp konteynerleri kaldırılarak poşetle atık toplama sistemi getirilecek.

İZMİR 07.10.2021, 12:15
Buca Belediyesi daha temiz bir Forbes için uygulama başlattı

Buca Belediyesi, kentin alışveriş ve dinlenme merkezlerinden biri olan Forbes Sevgi Yolu’nda yeni bir proje başlattı. “Temiz adres: Forbes” sloganıyla hayata geçirilen proje kapsamında, sevgi yolu üzerindeki çöp konteynerleri kaldırılarak poşetle atık toplama sistemi getirilecek.

Daha temiz bir kent oluşturmak ve sürdürülebilir bir çevre bilinci oluşturmak için çalışmalar yapan Buca Belediyesi, ilçenin en işlek noktalarından biri olan Forbes Sevgi Yolu’nda çöp konteynerlerini kaldıracak. “Temiz Adres: Forbes”, “Forbes’i seviyorsan koy poşete” sloganlarıyla 18 Ekim’de hayata geçirilecek yeni uygulama kapsamında, sabah 08.00-09.00 ve akşam 22.00-23.00 saatleri arasında poşetle atık toplama sistemi getirilecek. Esnafı ve vatandaşları bilgilendirmek için sevgi yolunun dört bir noktasına pankart asan belediye ekipleri, ayrıca el broşürleri dağıtarak projeyi anlattı.

Uygulama ile esnaf ve vatandaşlar, belirtilen saatlerde çöp poşetlerini kapı önüne çıkartacak. Belediyenin araçları da o saatlerde caddeye girerek çöp ve atıkları toplayacak. Çöp ve atıklarını belirtilen saat ve usuller dışında caddeye atan kişi ve kurumlara ise Kabahatler Kanunu uyarınca cezai işlem uygulanacak.

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