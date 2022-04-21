Buca 360 derece görüntülenecek

Buca Belediyesi, dijital kent olma yolunda yürüttüğü çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Kent merkezi ve köyler bölgesini kapsayan bin kilometrelik alan, özel donanımlı araçla 360 derece görüntülenerek dijital ortama aktarılmaya başlandı.

Buca Belediyesi, kent merkezi ve köyler bölgesini kapsayan bin kilometrelik alanın, özel donanımlı araçla 360 derece görüntülenmesi için çalışma başlatıldığını bildirdi. İnternet sitesi üzerinden kentin tüm sokaklarının 3 boyutlu olarak gezilebileceği sistem sayesinde, başta altyapı yatırım çalışmaları ve kaçak yapılaşma olmak üzere şikâyete konu olan tüm işlemler bilgisayar üzerinden yapılarak önemli bir tasarruf elde edilecek.

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç da, 360 derece görüntüleme çalışmalarını yerinde inceledi. Kısa bir süre içinde Coğrafi Bilgi Sistemleri Projesini hayata geçireceklerini hatırlatan Kılıç, e-devlet ile uyumlu çalışacak sistem sayesinde sosyal, ekonomik ve çevresel sorunları daha hızlı ve etkin şekilde çözeceklerini söyledi. Kılıç, 360 derece panoramik görüntüleme ile kayıt altına alma çalışmalarının da bu proje çerçevesinde yürütüldüğünü ifade etti.